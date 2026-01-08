La sincera confesión de Peñarroya sobre cómo espera que le reciba el Palau

Este viernes, Barça y Partizán se enfrentan, a partir de las 20:30h (CET), en la 21ª jornada de la Euroliga. Un partido que mide al conjunto azulgrana ante el actual colista de la competición europea, en un compromiso con alta carga emocional tras el regreso a la capital catalana de Nick Calathes, Jabari Parker y Joan Peñarroya.

El calendario ha sido caprichoso, y ha querido que, dos meses después de su destitución como entrenador del Barça, el egarense vuelva al Palau como técnico del Partizán, tras la dimisión hace unas semanas de Zeljko Obradovic al frente del conjunto de Belgrado.

Obradovic no reconsideró su salida del Partizan a pesar de los ruegos de la directiva serbia / PARTIZAN

Los serbios se ejercitaron en el Palau este jueves, y Peñarroya atendió a algunos periodistas para compartir sus impresiones sobre el partido ante el Barça.

Peñarroya: "Será un partido especial"

"Será especial, hace muy poco que estaba aquí con el chándal del Barça. Siempre es especial regresar a un lugar en el que has trabajado y has estado bien con mucha gente, y más cuando hace tan poco tiempo", comentó Peñarroya a 'Rac 1'.

Un Peñarroya que no esquivó el complicado momento por el que pasa su equipo, con el que todavía no ha ganado en Euroliga, y con el que cayó al último lugar de la tabla clasificatoria tras la derrota en Mónaco del pasado martes. "Estoy muy focalizado en la faena importante que tenemos en el Partizán, es un momento de máxima dificultad, estamos cambiando algunos jugadores y otras cosas".

Peñarroya todavía no ha ganado en Euroliga desde que dirige a Partizán / EFE

¿Cómo recibirá el Palau a Peñarroya?

Cuestionado sobre el recibimiento que espera este viernes, Peñarroya fue sincero, y aunque admitió que es algo que tiene en la mente, tampoco le preocupa demasiado y lo deja a la voluntad de su antigua afición, con la que se reencontrará dos meses después de su salida del club. "Uno siempre piensa en como le recibirán ahí donde ha estado, pero al final el público es soberano y mostrará la opinión que crea oportuna, y yo como siempre, aceptaré lo que sea y estaré centrado en lo mío", desveló.

Sobre ese recibimiento, Xavi Pascual, su sucesor en el cargo, mostró en la previa del choque la voluntad de que Peñarroya tenga un buen recibimiento en el Palau por su vínculo con el Barça. "Peñarroya ha sido nuestro entrenador. Espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de la dificultad de la vida de un entrenador, es muy buen tío y puso todo para intentar lo mejor para el Barça. Luego la gente valorará si es mejor o peor, pero es uno de los nuestros".

Joan Peñarroya y Toko Shengelia, tras un partido en el Palau Blaugrana / Valentí Enrich

Elogios de Pascual y Shengelia hacia Peñarroya

En la misma línea estuvo un Tornike Shengelia que también tomó la palabra en la previa del duelo ante Partizán, y tuvo palabras de gratitud hacia el que fue su entrenador a principios de curso. "Joan necesita que el Palau lo reciba con muchos aplausos y cariño. Yo lo haré. Ha hecho lo máximo que podía hacer. De mi parte, se lo he dicho antes también, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por el club y por mí".