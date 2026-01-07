Sigue el calvario en Euroliga para Joan Peñarroya y su Partizán: "Parece el peor equipo de la Euroliga"

Joan Peñarroya sigue sin dar con la tecla en el Partizán y la Euroliga. El conjunto serbio sigue sin capacidad de reacción en la competición europea, y la situación es límite para un equipo que no levanta cabeza desde la dimisión de Zeljko Obradovic.

El exentrenador del Barça ha logrado dos cómodos triunfos en la Liga Adriática ante el KK Split (110-74) y el KK Borac Cacak (91-106). Pero la situación en Euroliga es crítica y preocupante, tras una nueva derrota.

El estreno europeo de Peñarroya con Partizán dejó claro que el margen de mejora del equipo es muy amplio, con un duro correctivo en casa ante un Maccabi Tel Aviv que asaltó Belgrado con un contundente 87-112. La semana pasada, los serbios visitaron el Roig Arena para medirse al líder de la Euroliga, un Valencia Basket contra el que compitieron bien durante los primeros 30 minutos antes de sucumbir en el último cuarto en el que tan solo anotaron 10 puntos (86-73).

Joan Peñarroya, serio tras la derrota en Mónaco / EFE

Nueva derrota contundente en Mónaco

Una derrota abultada ante el cuadro taronja, pero inferior a la cosechada en las últimas horas, también a domicilio, frente al Mónaco. Los de Vassilis Spanoulis jugaron como quisieron, y al descanso ya mandaban por un importante 54-39. Finalmente, y tras una gran actuación de Nikola Mirotic, autor de 13 puntos, un rebote, una asistencia y cuatro recuperaciones, la victoria se quedó en el Principado monegasco por 101-84.

Un tropiezo que, debido a la diferencia de 17 puntos, supone una doble mala noticia para Peñarroya y su Partizán, ya que, con un +/- de -179 puntos, han caído a la última posición en la clasificación, con el mismo balance de triunfos y derrotas que Asvel (6-14), que anoche plantó cara al Real Madrid para acabar cayendo por 69-80.

La prensa serbia, muy crítica con él y el equipo

"Pocos cambios en el juego del equipo, casi todo sigue igual y tan mal que no hay palabras para describir lo fácil que se ha convertido enfrentarse a Partizán en la Euroliga. Mónaco resolvió el partido en 15 minutos contra un equipo que, sin duda, parece el peor de la competición en este momento", comentó el medio serbio 'Mozzart Sport' en su crónica del encuentro. En los tres primeros partidos del egarense en Euroliga, el equipo anota una media de 81,3 puntos y encaja 99,6 tantos.

Peñarroya todavía no ha ganado en Euroliga desde que dirige a Partizán / EFE

Jabari Parker vuelve a sumar

Un Peñarroya que ha vuelto a darle minutos a Jabari Parker, tras confirmarse que el ala-pívot estadounidense seguiría en Belgrado poniendo punto final a los rumores sobre su continuidad, y que ante el Mónaco firmo 11 puntos y tres rebotes que resultaron estériles.

Jabari Parker, en un partido de Euroliga con Partizán / EFE

Tras el partido en Mónaco, tanto Jabari Parker como Joan Peñarroya empezarán a preparar el siguiente partido europeo, que no será uno cualquiera. El próximo viernes 9, a partir de las 20:30h (CET) se reencontrarán con su antigua afición en el Palau Blaugrana para medirse al Barça.