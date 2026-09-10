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LLIGA CATALANA

Siga en directo el partido Barça - MoraBanc Andorra, de la Lliga Catalana

El Barça disputa este jueves a las 21.00 horas su primer partido oficial en la repetición del amistoso de la pasada semana

El Barça, con bajas ante su debut oficial

El Barça, con bajas ante su debut oficial / FCB

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Albert Miranda

Barça y MoraBanc Andorra se enfrentan este jueves a las 21.00 horas en la fase de grupos de la Lliga Catalana en el Palau d'Esports de Tarragona en una repetición del amistoso que acabó con victoria azulgrana por 95-101 en la prórroga.

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