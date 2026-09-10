Siga en directo el partido Barça - MoraBanc Andorra, de la Lliga Catalana

Barça y MoraBanc Andorra se enfrentan este jueves a las 21.00 horas en la fase de grupos de la Lliga Catalana en el Palau d'Esports de Tarragona en una repetición del amistoso que acabó con victoria azulgrana por 95-101 en la prórroga.

Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 68-58 ¡Tiempo muerto en Tarragonaaa!

Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 68-58 Umoja anota desde el tiro libre y pone diez puntos de distancia.

Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 67-58 ¡Maaateeee Iwunduuu!

Morabanc Andorra - Barça Basket | 25' 64-52 ¡Maaateeee espectaculaaar de Neebooo!

Morabanc Andorra - Barça Basket | 25' 59-51 ¡Tripleeee deee Maaartiiin!

Morabanc Andorra - Barça Basket | 23' 56-46 ¡Tripleeeee de Kuuuuriiic!

Morabanc Andorra - Barça Basket | 22' 56-43 Intercambio de puntos entre los dos equipos. Ahora mismo, falta sobre Pustovyi.

Morabanc Andorra - Barça Basket | 22' 54-41 Primeros puntos del Barça en este cuarto. En este caso, los ha conseguido Nebo.

Morabanc Andorra - Barça Basket | 21' 52-39 Primeros dos puntos del cuarto para el Andorra.