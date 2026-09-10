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LLIGA CATALANA
Siga en directo el partido Barça - MoraBanc Andorra, de la Lliga Catalana
El Barça disputa este jueves a las 21.00 horas su primer partido oficial en la repetición del amistoso de la pasada semana
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Albert Miranda
Barça y MoraBanc Andorra se enfrentan este jueves a las 21.00 horas en la fase de grupos de la Lliga Catalana en el Palau d'Esports de Tarragona en una repetición del amistoso que acabó con victoria azulgrana por 95-101 en la prórroga.
Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 68-58
¡Tiempo muerto en Tarragonaaa!
Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 68-58
Umoja anota desde el tiro libre y pone diez puntos de distancia.
Morabanc Andorra - Barça Basket | 27' 67-58
¡Maaateeee Iwunduuu!
Morabanc Andorra - Barça Basket | 25' 64-52
¡Maaateeee espectaculaaar de Neebooo!
Morabanc Andorra - Barça Basket | 25' 59-51
¡Tripleeee deee Maaartiiin!
Morabanc Andorra - Barça Basket | 23' 56-46
¡Tripleeeee de Kuuuuriiic!
Morabanc Andorra - Barça Basket | 22' 56-43
Intercambio de puntos entre los dos equipos. Ahora mismo, falta sobre Pustovyi.
Morabanc Andorra - Barça Basket | 22' 54-41
Primeros puntos del Barça en este cuarto. En este caso, los ha conseguido Nebo.
Morabanc Andorra - Barça Basket | 21' 52-39
Primeros dos puntos del cuarto para el Andorra.
Morabanc Andorra - Barça Basket | 21' 52-37
¡Arrancaaa el teeerceeer cuartooo!
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