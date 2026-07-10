Shengelia, otro riesgo real de 'fuga' en el Barça

A falta de confirmación oficial, el Barça se prepara para recibir una dura y dolorosa noticia como será el no fichaje de Moses Wright de cara a la próxima temporada. Hace un par de días, 'Sport' explicó que la posibilidad de que el pívot estadounidense terminase reculando en su desembarco al Palau era muy real, y parece que así terminará siendo.

Ni el acelerón de la sección en intentar cerrar a Aleksander Sekulic como nuevo técnico, y disipar así una parte importante de la incertidumbre que envuelve a la sección, parecen ser argumentos de peso para que Wright reconsidere la decisión. El entorno más cercano del jugador ha confirmado a este diario que la decisión está tomada, y que el pívot no vestirá la camiseta del Barça la próxima temporada.

Moses Wright y Juani Marcos, en un partido de Euroliga / FCB

Wright no vestirá de azulgrana

Una pésima noticia a la que solo le queda el anuncio oficial del club, pero que reportará una cifra en torno a los 900.000 euros que le permitirá al conjunto azulgrana poder acudir al mercado para cerrar a otro '5'. No son los mejores timmings, con varios de los principales movimientos interiores ya cerrados, pero con esa cantidad se puede optar a un 'buyout' de algún pívot de primer nivel. Si Wright finalmente no acaba viniendo, el Barça tan solo tendría a Josh Nebo como '5', por lo que quedarían dos jugadores de dicha posición por fichar.

Pese a que en las últimas horas el Barça confirmó una excelente noticia, en forma de renovación del contrato de Joel Parra hasta 2030, lo cierto es que las incógnitas que hay instaladas en la sección hacen que todavía se pueda producir una baja que sería terriblemente dolorosa para el equipo. Se trata de Tornike Shengelia.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

El ala-pívot georgiano firmó con el Barça contrato hasta 2028 y para muchos, ha sido el mejor jugador del equipo este curso pasado. En Euroliga promedió 12,4 puntos y 4,6 rebotes por partido, mientras que en Liga Endesa sus registros fueron de 11,2 tantos y 4 capturas por duelo. Su rendimiento va más allá de los números, siendo una de las piezas más fundamentales tanto en pista como en el vestuario. Un perfil sobrado de talento y carácter, y un 'guerrero' al que toca rodear bien la próxima temporada para que pueda ser todavía más importante y letal.

Shengelia puede hacer las maletas

'Sport' pudo confirmar con el entorno más cercano del jugador que cuentan con tres ofertas para poder abandonar el Barça este mismo verano. Algunos medios en Grecia hablan de un presunto interés de Olympiacos, dispuesto a pagar el casi millón de euros que costaría conseguir su desvinculación del club azulgrana. Desde el mismo país, el periodista Vangelis Iannou afirmó que, pese a que los del Pireo buscan un '4', Shengelia no está entre los nombres que manejan.

Tornike Shengelia, en un partido de Euroliga ante Olympiacos / Dani Barbeito

De hecho, su desembarco en Olympiacos sería extraño al compartir posición con Sasha Vezenkov, uno de los mejores jugadores de la Euroliga y uno de los imprescindibles para Georgios Bartzokas. Sin ir más lejos, su suplente, Alec Peters, ha hecho las maletas para mudarse a Milán tras vivir a la sombra del ala-pívot búlgaro y exjugador del Barça.

Así avanza la contratación del nuevo técnico

Quedará por ver como avanza la situación de Shengelia. Pero el Barça está obligado a acelerar en la contratación del nuevo entrenador, donde todos los caminos conducen hacia Aleksander Sekulic, si es que finalmente ya se ha descartado la opción del baskonista Paolo Galbiati. Las primeras conversaciones con el técnico esloveno fueron positivas, e incluso dialogó con Joan Laporta sobre el proyecto del club con la sección. La web 'Encestando' habla de "cuestión de horas" para cerrar su contratación, algo que el club no da tan por acelerado en este momento.