Shengelia se ‘moja’ sobre la llegada de la NBA a Europa

El jugador azulgrana reconoce el potencial de la liga estadounidense en Europa, aunque defiende el modelo de Euroliga, al que considera “un gran producto”

Ramon Palomar

Ramon Palomar

A Tornike Shengelia, la posible llegada de la NBA a Europa, no parece preocuparle demasiado, aunque sí tiene claro el ‘cuatro’ azulgrana, que la Euroliga tiene un gran producto que ofrecer a los aficionados al baloncesto europeo, e incluso de mejorarlo.

“Si la Euroliga tiene que preocuparse o no, si la NBA Europa tiene que preocuparse o no… Diría que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que la Euroliga tiene ahora mismo es un sitio web puramente de baloncesto”, dijo. “Tenemos una calidad muy alta. Y el interés de la NBA confirma que tenemos algo aquí: un gran producto”, añadió Shengelia en declaraciones a Eurohoops.

Shengelia cree que la Euroliga está haciendo un buen trabajo. “La Euroliga también está haciendo un gran trabajo manteniendo a los equipos unidos y la competición viva”, dijo el georgiano.

Una competición de alto nivel

“En este producto, uno de los ingredientes principales son los clubes y los jugadores. Los jugadores hacen que la competición sea sana, los jugadores hacen que la competición sea de alto nivel, y así es como funciona la Euroliga”, declaró el alero a Eurohoops.

“Si la Euroliga ofreciera a los jugadores lo mismo que ofrece la NBA Europa, es decir, fondos de pensiones al final de sus carreras, mejores viajes, mejores condiciones, mejor calendario… No vería el aspecto económico, no vería muchas razones para que abandonáramos esta competición, que ya existe, y nos fuéramos a otra”, afirmó.

“La única amenaza que veo es que la NBA Europa ofrezca mejores condiciones para los jugadores, y la Euroliga tendrá dificultades para mantenerlas. Ya hemos visto de primera mano que muchos jugadores de la Euroliga se van de Europa a Asia o a otros continentes en busca de mejores condiciones, dijo Shengelia sobre la realidad del baloncesto europeo.

“Pero ahora, si van a tener esto en Europa, al final, muchos jugadores de élite se irán allí, y esto dividirá la competición, lo que la hace perjudicial”, declaró el georgiano.

