Shengelia ilusiona al Barça antes de aterrizar

Tras una temporada en la que se han ido encadenando decepciones y que acabó antes de lo previsto con la pronta eliminación en el playoff ACB a manos de Unicaja, los grandes motivos para ilusionarse con el Barça llegan estos días desde Italia.

Allí, Tornike Shengelia se encuentra disputando sus últimos partidos con la Virtus Bolonia antes de desembarcar en la capital catalana. Su fichaje por el club azulgrana está totalmente cerrado, y la oficialidad llegará cuando el ala-pívot termine las finales de la 'Lega' que actualmente está disputando. En ellas, el equipo de Dusko Ivanovic se está midiendo al Brescia, una de las revelaciones de la temporada.

Por el momento, la cosa marcha de maravilla para el cuadro boloñés, que ha sido capaz de apuntarse los dos primeros compromisos disputados en el Segafredo Arena, y domina la serie por 2-0. Una situación que les hace quedar con un triple 'match-ball' para arrebatarle el título a Olimpia Milano, y que podrían conseguirlo este próximo martes (20:30h) si suman el tercer y definitivo punto.

Un gran rendimiento en las finales de la 'Lega'

El Barça sigue de reojo las finales de la liga italiana, y lo cierto es que en la entidad azulgrana se frotan las manos con su nueva incorporación. 'Toko' está rindiendo a un nivel excepcional, y queda claro que tiene entre ceja y ceja el título liguero para despedirse de la Virtus a lo grande. En el primer asalto se impusieron por un ajustado 90-87, en un duelo en el que Shengelia se fue hasta los 29 puntos gracias a un impresionante 12 de 14 en el lanzamiento de dos puntos. Repartió dos asistencias y capturó cinco rebotes para 37 créditos de valoración, igualando la segunda mejor marca lograda por un jugador de la Virtus en partido de playoff.

Máximo anotador de la Virtus en el segundo encuentro

Ya se sabe que en estas eliminatorias, poco importa ganar un partido por uno o por 30 puntos, y tanto Shengelia como el resto de sus compañeros todavía tenían que seguir trabajando para ir dando pasos definitivos hacia el título. Lo hicieron también en el segundo partido, en el que se volvieron a imponer al Brescia por 75-65 y en el que Shengelia volvió a tener un rol decisivo. El nuevo jugador del Barça fue el máximo anotador de la Virtus con 15 puntos. Además, el georgiano aportó ocho rebotes y repartió siete asistencias, algo que le hizo irse hasta los 22 de valoración.

A Shengelia lo intentaron detener de todas las maneras, llegando a sacar hasta nueve faltas personales. No fue su noche más inspirada en el tiro (6/18), pero estuvo generoso con los pases de canasta y no renunció a cargar el rebote, todo ello en 32 minutos de juego sobre el parquet. Los 22 puntos de media por encuentro que viene firmando en las finales no hablan nada mal de su rendimiento.

Puede ser uno de los grandes fichajes del verano

En el Barça son conscientes de que el movimiento de Shengelia puede ser uno de los más acertados de todo el continente en la presente ventana de transferencias. Un ala-pívot que llegará libre y sin tener que negociar ningún derecho de tanteo con Baskonia, ya que el jugador abonó su cláusula liberatoria en 2020 para poner rumbo hacia el CSKA Moscú. En aquel momento, los duelos con Nikola Mirotic garantizaban espectáculo, con dos de los mejores '4' del continente cara a cara.

Tornike Shengelia celebra una canasta de la Virtus / Twitter: @VirtusSegafredo

Un excelente momento de forma

La próxima temporada, Shengelia vestirá la camiseta del Barça. Lo hará con 34 años, algo que ha despertado cierto escepticismo en parte de la afición azulgrana. Pero lo cierto es que el georgiano pasa por un momento dulce en su carrera. No hay que olvidar que en Euroliga fue el 12º mejor anotador de la competición gracias a sus 15,6 puntos por encuentro. Y ahora este gran rendimiento que viene ofreciendo en la pelea por la 'Lega', y que se podría culminar el próximo martes con la conquista definitiva.