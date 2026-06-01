Shengelia, el ’guerrero’ del Barça: “Sólo nos vale ir a tope para ganar en Murcia”

Tornike Shengelia se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de la temporada en su primer año en el Barça y también quiere seguir aportando su experiencia, puntos y liderazgo en la primera serie de cuartos de final de la Liga Endesa, que arranca este martes en la pista del UCAM Murcia.

Al georgiano le gusta este momento clave del año dónde se decide el título ACB y por ello tiene claro que “este martes empieza la parte más importante de la temporada”, decía a los medios del club el día después de la dura derrota ante el Valencia Basket que los relegó al quinto puesto, y de la que solo se salvó él con sus 17 puntos.

“Sabemos que nos vamos a enfrentarnos a un equipo muy físico, juegan en casa y lo hacen con mucha confianza y ya lo han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros y a otros equipos, que son un conjunto muy luchador y pueden ganar a cualquiera”, dijo. “Nosotros tenemos que ir a tope para sacar el primer partido y tener ventaja.

El georgiano está preparado para afrontar una serie complicada de cuartos ante el UCAM Murcia / FCB

Actuar con resiliencia

“Tenemos que ser listos en todos los partidos pero también debemos actuar con resiliencia, porque los encuentros duran cuarenta minutos y aunque haya momentos en que tengamos bajones o que lleguen cosas negativas, tenemos que darle la vuelta con pensamiento positivo y jugar los 40 minutos”, apuntó el ala-pívot.

El ala-pívot georgiano es el jugador más regular del equipo y hasta en los malos encuentros logra la manera de rendir / FCB

“Hay que olvidarse de los partidos pasados y centrarnos en éste, corregir las cosas que hemos hecho mal contra ellos y hacerlas mejor pero dependerá mucho más sobre nosotros que lo que ellos nos planteen”, dijo el georgiano que debe convertirse en el lider que necesita el equipo en este momento complicado.