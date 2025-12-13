Shengelia: “Estamos a un gran nivel pero no dónde queremos”

El Barça firmó el mejor partido de la temporada con la visita del Olympiacos, mostrando su mejor cara ofensiva, y también con una defensa agobiante que el cuadro heleno no pudo superar.

Una sensación de satisfacción, aunque desde la llegada de Pascual, el nivel de autoexigencia se ha disparado y no hay tiempo para auto complacerse porque este domingo llega otro duelo importante en la pista del BAXI Manresa.

“Estamos a un nivel altísimo”, reconocía Shengelia tras la victoria ante Olympiacos. “Pero todavía no estamos dónde queremos estar, tenemos margen de mejora. Ahora, vayamos por delante o por detrás en el marcador, estamos luchando y rindiendo al máximo”, explicó.

El Barça es una autentica piña en un momento espectacular y que esperan mantener a lo largo de la temporada / FCB

“Cuando jugamos bien en defensa nos ayuda a correr el contraataque y si jugamos como equipo en ataque, tenemos mucha confianza en nosotros mismos”, dijo el georgiano. “Estamos en un buen nivel, pero todavía no estamos satisfechos del todo, hay que seguir”, dijo el ala-pívot.

Juani: “Hay que parar su juego de transición”

El base argentino Juani Marcos, cree que la mejor manera de afrontar el encuentro ante el BAXI es mirarse de nuevo el tercer cuarto ante Olympiacos donde el equipo se empleó en defensa y ataque.

“Tenemos que aplicar la energía y la reacción que tuvimos en el tercer cuarto ante Olympiacos”, decía Juani en el entrenamiento matinal de este sábado, previo a la visita a Manresa del domingo.

“Sabemos que el BAXI es un equipo físico y que en casa se hace más fuerte. Tenemos que estar preparados para su tipo de juego de transición, con ataque rápido, así que tendremos que frenar eso si queremos ganar”, dijo Juani.