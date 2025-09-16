Shengelia: "Soy un ganador y quiero ayudar a que el Barça gane títulos"

La vida suele dar muchas vueltas. A veces, el destino se guarda acciones prácticamente inimaginables en el mundo del baloncesto. Jugadores que, después de haber librado infinidad de batallas ante un equipo, deciden unirse a él.

Es el caso de Tornike Shengelia (1991), al que la afición del Palau ha visto en inumerables ocasiones medirse al Barça. A partir de esta temporada y como mínimo hasta 2028, el ala-pívot georgiano cambia de bando y se enfunda una elástica azulgrana que ya ha vestido en su vida personal en infinidad de ocasiones.

Shengelia saludó a Josep Cubells durante el acto / Valentí Enrich

Porque, pese a que Shengelia se ha medido al Barça siendo jugador de Valencia Basket o Baskonia, 'Toko' es un culé declarado que no ha disimulado su pasión por el conjunto azulgrana en sus redes sociales. Llega al Palau un guerrero con un carácter ganador necesario en un equipo que ya acumula dos temporadas en blanco. Un 'lujo' que no se puede permitir un club de la entidad del catalán y que tratará de subsanar con Shengelia en sus filas.

Llegas al Barça tras haber firmado un buen Eurobasket en el que fuisteis capaces de derrotar a España y a eliminar a Francia en octavos...

Soy un competidor y para mí, después de perder el último partido, es difícil decir que hayamos hecho un muy buen trabajo. Pero la verdad es que si miras la historia completa hemos hecho un muy buen Europeo y estoy muy orgulloso. Tuvimos muchos retos durante la preparación, tuvimos al equipo al completo para entrenar una única ocasión, y tenemos que estar orgullosos del resultado que hemos hecho, ha sido algo histórico, y estoy muy orgulloso de mi equipo.

Shengelia fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Georgia ante Francia / FIBA

¿Cómo fue aquella arritmia sufrida antes del Campeonato?

Fue solo en susto. Gracias a Dios ahora estoy bien, lo hemos visto en el Europeo. Seguí el protocolo, poco a poco fui aumentando mis minutos en los partidos, y ya en los últimos disputé los minutos habituales que suelo jugar. Me sentí bien y estoy bien.

¿Cómo se produjo tu llegada al Barça?

He estado muchas veces en el Palau pero tengo muchas ganas de jugar como jugador del Barça. Venir aquí ha sido especial, un club histórico, un pabellón histórico, y ahora pasar a formar parte de este club significa mucho para mí.

¿Cuál es tu principal misión en el Barça?

No hace falta que diga que soy un ganador, y como tal, yo quiero ganar. Estoy aquí para ayudar y servir. Para ayudar a ganar el máximo número de partidos posible y poner al equipo en una posición en la que podamos ganar muchos títulos. Y también para servir a mis compañeros y al cuerpo técnico, hacer todo lo posible dentro y fuera de la cancha, en el banquillo o en el vestuario. Tengo muchas ganas de empezar.

Tornike Shengelia saludó a Juan Carlos Navarro en su primera visita al Palau / FCB

Kevin Punter también es un jugador con ese carácter ganador que tienes. ¿Qué tal han sido los primeros días con él?

Coincidimos en Los Ángeles este verano los dos. Cenamos y estuvimos hablando mucho del pasado y del futuro, y tengo que decir que Kevin me gusta mucho como jugador y como persona. Tiene muchísimo talento y es un arma para nosotros muy importante para nosotros en ataque y en defensa, y también en el vestuario.

¿Cómo han sido las primeras conversaciones con Joan Peñarroya?

Las palabras con él y lo que ocurre en el vestuario se quedan dentro. Pero quiero dar mérito a Joan y al equipo de la pasada temporada por la competitividad que tuvieron con tantas lesiones. La afición tiene que estar orgullosa, al final pasaron muchas lesiones y no tuvieron el equipo al completo toda la campaña, se quedaron a un punto de entrar en la Final Four y demostraron un carácter muy importante. Son jugadores luchadores y estoy orgulloso de incorporarme a este equipo.

Cuando se anunció tu fichaje por el Barça se recuperó una foto tuya con la camiseta del equipo de fútbol de hace unos años. Llegas al club en un gran momento del equipo de fútbol...

Veía mucha Premier League de pequeño, y cuando llegué a España con 14 años ya vi mucha liga española y desde el primer día fui un culé más animando al equipo de fútbol. Todo el mundo conoce al Barcelona, es un gran equipo. Coincido que están en un gran momento, y estar aquí para tener la oportunidad de disfrutarlo también es muy bueno.