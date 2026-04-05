Shengelia, ya en modo Euroliga: “Tenemos motivación por lo que viene”

Tornike Shengelia fue uno de los jugadores determinantes en los minutos finales en la victoria ante el Casademont Zaragoza, anotando tiros libres y controlando un duelo que no pudo certificar el Barça hasta los últimos segundos

“El Zaragoza puesto ritmo alto, pero no hemos entrado en pánico y hemos conseguido la victoria”, decía un satisfecho Shengelia, que no era consciente de haber roto una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Príncipe Felipe.

“Personalmente, no lo sabía, pero a mi me gusta concentrarme en las cosas positivas y lo importante es que hemos dado un paso adelante con las lesiones, y hemos sacado el triunfo”, decía el georgiano.

Trabajo de equipo

Toko alababa el trabajo de todo el grupo, incluido el cuerpo técnico. “Se habla mucho de nuestro carácter y el trabajo de los entrenadores, que nos colocan en una posición fuerte, y jugamos como un equipo”, dijo. “Con las bajas que tenemos, todos tenemos que dar un paso adelante, como ha sucedido hoy”

Shengelia, en una acción defensiva ante el mejor jugador del Casademont, Santi Yusta / FCB

“Todo empieza desde la defensa, y podemos correr. Xavi nos pide que juguemos con confianza y ya miramos para los partidos de Euroliga”, comentó el azulgrana.

“Los afronto con mucha positividad. Sabemos de la importancia de los partidos que nos vienen, pero no queremos meter presión, sino como una motivación y cómo nos acercamos a estos partidos. Con la mente fría y mirar adelante”, asegura el veterano interior, que ha de ser una referencia ante Panathinaikos y AS Mónaco.