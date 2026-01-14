Shengelia, encantado con Xavi Pascual: "Es uno de los mejores psicólogos que he tenido en mi carrera"

Toko Shengelia llegó al Barça el pasado mes de julio, pero ya se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario. El experimentado jugador georgiano, que se ha adaptado a la perfección a la ciudad de Barcelona, repasó en una entrevista a EFE el momento actual del equipo, y no dudó en ensalzar la figura de su entrenador.

Encantado con la oportunidad de trabajar junto a Pascual

El Barça de baloncesto vive uno de sus momentos más ilusionantes desde la marcha de Saras Jasikevicius en 2023. Y el gran culpable de la satisfacción que reina entre los aficionados azulgranas es Xavi Pascual. El de Gavá le ha cambiado la cara por completo al Barça. Así lo demuestran los resultados (15 victorias y tres derrotas desde su llegada), como también la ilusión que se vuelve a respirar en las gradas del Palau.

Xavi Pascual ha conseguido cambiar completamente el rumbo del equipo en muy poco tiempo / FCB

A pesar del poco tiempo que llevan trabajando juntos, Toko confesó que Pascual "es uno de los mejores psicólogos como entrenador" que ha tenido en su dilatada carrera. Además, reconoció que el equipo está trabajando mucho mejor con el de Gavá que con Peñarroya: "Desde fuera, Xavi (Pascual) ya había identificado las cosas que teníamos que hacer y que debíamos cambiar y creo que ha hecho un muy buen trabajo, aportando su experiencia. Él nos ha puesto a todos en la misma página. Y nos prepara para competir de la mejor manera cada partido y afrontar el siguiente reto. No sé lo que cambió entre nosotros respeto a lo que había con Joan (Peñarroya), pero algo cambió".

Shengelia, ambicioso, quiere títulos

"Este es un gran club, una gran marca mundial, muchos jugadores sueñan con estar aquí", aseguró un Shengelia que explicó que le gustó mucho la mezcla de talento y experiencia del proyecto, y por ello se decantó por aceptar la propuesta azulgrana el pasado verano. "Desde fuera ya se ve lo grande que es este club, pero cuando estás dentro te das cuenta de que lo es todavía más y de que eres un privilegiado por formar parte de él", añadió.

El '23' azulgrana confía en las posibilidades de su equipo, y cree que sobreponerse a todos estos obstáculos va a hacer posible que el equipo vuelva a aspirar a todos los títulos: "Lo que tenemos que demostrar ahora es que podemos encajar para ganar títulos como equipo. Cuando vas a un equipo como el Barça no lo haces pensando que de aquí tres años ganarás un título. Quieres ganarlo ya. Somos ganadores, somos competidores y queremos ganar, cuanto antes y cuantos más títulos, mejor", sentenció.

El Barça ya piensa en su próximo compromiso, que no es otro que El Clásico de la Euroliga, que se disputará en el Movistar Arena este próximo viernes (20:30 h). Los de Pascual intentarán repetir el resultado del último precedente entre ambos equipos, en el partido de Liga Endesa del pasado 4 de enero (100-105)