Baloncesto
¡Shengelia debutará con el Barça ante el Joventut!
El ala-pívot georgiano se vestirá de corto para medirse a la Penya en la Lliga Catalana
Tornike Shengelia está listo para debutar con el Barça. Tras unos días de adaptación a la disciplina azulgrana, el ala-pívot georgiano podría vivir sus primeros minutos con la camiseta azulgrana.
'Toko' formó parte de la expedición del conjunto de Joan Peñarroya que se desplazó a Tarragona para disputar el segundo partido de la fase de grupos de la Lliga Catalana.
Toda una final anticipada ante el Joventut (21h CET) en un partido cuyo vencedor logrará el billete para la gran final del domingo (18:30h CET).
Entre los desplazados al Palau d'Esports Catalunya de la ciudad tarraconense también se encuentran los lesionados Darío Brizuela y Juan Núñez. El base español sufrió una inflamación en la rodilla que le operaron en marzo y tanto club como jugador se encuentran en un plazo de 15 días que se cumple a inicios de la próxima semana para ver si se puede reincorporar a la dinámica del grupo.
Por su parte, hay más optimismo con que la 'Mamba Vasca' ya pueda estar disponible para Peñarroya el próximo viernes, en el último partido de pretemporada que disputará el cuadro azulgrana ante Hiopos Lleida (20h CET) con el que se cerrará la pretemporada.
En cuanto a Shengelia, se pudo ver al georgiano ya totalmente equipado y preparado para medirse a la Penya. Tanto él como algunos de sus compañeros no se quisieron perder algunos instantes del encuentro entre el Baxi Manresa y Bàsquet Girona.
Por lo tanto, excelente noticia para la afición azulgrana, que ya podrá ver los primeros minutos del fichaje estrella de este verano. Tras unos días para acabarse de recuperar de todo el trote del Eurobasket, Shengelia ya está listo para debutar con el Barça.
