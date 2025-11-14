Shengelia y Clyburn, ante la noche más especial desde que llegaron al Barça

El Barça vuelve al Palau con el gran objetivo de mantener su buen momento en la Euroliga. Tras días de rumores, noticias y acontecimientos que ocurrían fuera de la actividad deportiva del equipo, el conjunto azulgrana regresa a casa para medirse a la Virtus Bolonia (20:30h CET) en la undécima jornada de loa competición continental.

Un Barça que ya tiene confirmado el regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana tras haberse oficializado su fichaje hasta 2028. Por el momento, tocará esperar a que el técnico de Gavá asuma la dirección del equipo, ya que su primer día en su segunda etapa en el club arrancará el próximo lunes. Antes, tanto hoy ante la Virtus como el domingo (19h CET) contra Baskonia, será Óscar Orellana quien esté al frente del equipo.

Orellana pone el foco en el partido ante la Virtus

El técnico interino valoró las dificultades del partido frente al conjunto italiano 48 horas después del encuentro en Múnich. "Intentaremos poner el foco únicamente en el partido frente a la Virtus. Jugamos en casa un partido de Euroliga ante nuestra afición, es una experiencia brutal para que los socios vuelvan al Palau, reconectemos con ellos e intentemos luchar por la victoria. Si mostramos la lucha que se vio en Múnich, estoy convencido de que estaremos en la pelea por la victoria".

Óscar Orellana, en el partido de Euroliga ante el Bayern / EFE

Un Orellana que tras más de dos décadas en el Barça, seguirá en el club azulgrana integrando el staff de Pascual. "Estamos muy contentos con su incorporación, es una persona que conoce la casa, que no trabajé con él, pero tuve la suerte de verlo entrenar en muchas ocasiones. Me parece un fichaje espectacular para el club, nosotros nos centramos en los partidos que vienen y ya el lunes nos ponemos a su disposición para ayudarlo en todo lo que nos pida", comentó.

El bonito detalle de la plantilla con Orellana tras superar al Bayern / FC BARCELONA

Reencuentro Clyburn - Shengelia con la Virtus

Un partido, ante la Virtus, que será especial para Tornike Shengelia y Will Clyburn, ya que volverán a medirse a su exequipo. Para el estadounidense, el paso por Bolonia duró un único curso en el que promedió 13,8 puntos y 4,7 rebotes por encuentro. Por el momento, es el máximo anotador del Barça en Europa en lo que va de curso con unos números similares (14,2 tantos y 4,3 tantos).

Clyburn, en una acción ofensiva ante la defensa de Anderson / FCB

Para Shengelia, el reencuentro ante la Virtus tendrá mucho componente emocional. Los italianos le abrieron las puertas tras su salida del CSKA Moscú en 2022, y la estancia del georgiano en Bolonia dejó huella en el club. 'Toko' se despidió de ellos el pasado curso conquistando una 'Lega' en la que fue el 'MVP' de las finales. El legado de Shengelia en la Virtus va más allá de lo deportivo, y no hay ninguna duda de que el recibimiento por parte de su antigua afición será especial cuando se dispute el partido de la segunda vuelta.

El legado de Shengelia en Bolonia

“Ha recibido una oferta irrechazable y va a volver a España, donde tiene su residencia. Pero en estos últimos partidos ha puesto todo el corazón, nunca le había visto jugar tan bien. Y debo decir que, habiendo ya firmado por otro equipo, ha demostrado una enorme profesionalidad hasta el último minuto. Ha sido algo encomiable, ciertamente extraordinario. Es una satisfacción increíble y le deseo todo lo mejor. Hace poco le dije a él y a su mujer que cuando estén en Barcelona iré a verlos. Su decisión es una elección de vida", comentó hace unos meses Massimo Zanetti, presidente de la Virtus. Shengelia firmó 15,6 puntos y 5 rebotes por partido el curso pasado en la Euroliga, mientras que este año está en 13,5 tantos y 4,9 capturas.

Shengelia compartirá vestuario con Kevin Punter y Willy Hernagómez / Javi Ferrándiz

Una noche de reencuentros en el Palau, ante la enésima vuelta de Dusko Ivanovic a la que fue su casa. Un Palau que abandonó en 2008 para que un tal Xavi Pascual ocupase su lugar. Ha sido cuestión de días que maestro y pupilo no se hayan vuelto a enfrentar en pista.