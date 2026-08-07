Shengelia, en su adiós: “Ha sido un privilegio jugar en el Barça”

Tornike Shengelia, que se desvinculó este jueves del Barça después de pagar la clausula de rescisión de 900.000 euros, ya es nuevo jugador del Dubai Basketball que dirigirá el ex técnico azulgrana, Xavi Pascual, lanzó un mensaje a la afición y el club blaugrana antes de poner rumbo a su nuevo destino.

“Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y representar a un club con tanta historia y tradición”, escribió Shengelia en un mensaje de despedida compartido en su perfil de Instagram. “Gracias a mis compañeros, a los entrenadores, al personal y a todos los que han trabajado entre bastidores en este camino. A la afición: ¡gracias por vuestra pasión y apoyo!”, comentó el jugador de 34 años.

“Una cosa me queda clara: cada día lo di todo por este club, dentro y fuera del campo. Me voy en paz, sabiendo que lo di todo. Gracias por todo. ¡Visca el Barça!”, concluyó Tornike Shengelia en una emotiva carta de agradecimiento al Barcelona y a su afición.

Tornike Shengelia se marcha del Barça a Dubai / Valentí Enrich

El jugador más regular y efectivo

El georgiano fue el jugador más regular del Barça en una campaña complicada, donde las lesiones hicieron mucho daño al equipo. Su rendimiento en la pista le convirtió en el jugador más fiable, promediando 12,4 puntos y 4,6 rebotes por partido en la Euroliga. Sin embargo, el éxito colectivo no acompañó al club catalán y ahora prefiere tomar otro camino en busca del éxito inmediato que le ofrece Dubai.

Shengelia, en su despedida del Barça / INSTAGRAM

El Barça quería que continuara en la plantilla de cara al próximo año y tenía sobre la mesa una oferta por tres años, aunque el jugador la acabó declinando. Su contrato será mucho más alto en Dubai, seguirá bajo las órdenes del mismo entrenador, y cree que puede ganar la Euroliga en su nuevo equipo.

Antes de jugar en el Barcelona y el Virtus, vistió las camisetas del CSKA, Baskonia, Valencia y Charleroi, y tuvo breves etapas en la NBA con los Chicago Bulls y los Brooklyn Nets.

Tornike Shengelia se consolidó como uno de los mejores ala-pívots de la Euroliga durante la última década, especialmente durante su etapa en el Baskonia. Ahora aportará su experiencia a Dubai, con el objetivo de ayudar al club a conquistar un título de la Euroliga en su segunda temporada en la máxima competición europea.