Shane Larkin, refuerzo de lujo para el Fenerbahçe de Jasikevicius

Se confirma uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes en la Euroliga. Tras anunciar su salida del Anadolu Efes a finales de mayo, Shane Larkin ya tiene nuevo destino, en una decisión que tendrá partidarios y detractores: firma por el gran rival turco de su exequipo, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius. El acuerdo es para las próximas dos temporadas.

Un último año lastrado por las lesiones

Larkin cambia de equipo, pero no de ciudad, con el objetivo de poner al servicio de 'Saras' y sus compañeros la categoría y la experiencia que todavía atesora. Eso sí, el estadounidense con pasaporte turco intentará dejar atrás las malas sensaciones vividas este último curso, en el que las lesiones le han lastrado por completo.

Pablo Laso tan solo pudo contar con él en uno de los 12 encuentros de Euroliga que únicamente pudo disputar Larkin esta última campaña. De hecho, una lesión en la ingle izquierda marcó su temporada 25/26: estuvo en el dique seco desde el 14 de noviembre hasta el 8 de abril.

Shane Larkin, nuevo jugador del Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

Buen rendimiento en las finales turcas

Larkin pudo regresar para los play-offs de la Superliga turca, en los que promedió 15,7 puntos por partido. Llegaron hasta la final, en la que su nuevo equipo les batió por un 3-1, si bien es cierto que en el tercer partido de la eliminatoria se fue hasta los 31 tantos.

El estadounidense se une a los fichajes de Shavon Shields, Braxton Key y Trent Forrest. Unas incorporaciones que confirman que Jasikevicius, en la que será su cuarta temporada al frente de Fenerbahçe, volverá a tener un equipo plagado de estrellas, encontrándose entre los favoritos para levantar la Euroliga.

Braxton Key contra Olympiacos. / EFE

Un verano de muchos cambios en el 'Fener'

Con la llegada de Larkin, los turcos siguen agilizando el capítulo de altas después de haber confirmado la salida hasta de 12 jugadores, entre los que destacan Tarik Biberovic (Dallas Mavericks), Bonzie Colson (Maccabi) o Devon Hall (Olimpia Milano).

Larkin, que cumplirá 34 años el próximo mes de octubre, es una de las grandes leyendas históricas de la Euroliga. Bicampeón del torneo en 2021 y 2022 con aquel Efes que maravilló en el viejo continente junto a Vasilije Micic, el estadounidense ha forjado una trayectoria increíble en Europa. La próxima temporada la arrancará como el décimo anotador histórico de la competición, con 3.826 puntos.

Shane Larkin, en el Belgrado con el título de la Euroliga / EFE

Pudo jugar en el Barça

Un Larkin que aterrizó en el baloncesto europeo en 2016 de la mano de Baskonia. Tras su gran año en el Buesa Arena, el Barça se interesó tanto por él como por Adam Hanga, pero los vitorianos, tras incluirlos en la lista de jugadores con derecho a tanteo, igualaron las dos ofertas catalanas. Con el alero húngaro se llegó a un acuerdo económico para su desembarco en el Palau. No ocurrió lo mismo con Larkin, que regresó un curso a la NBA (Celtics) tras haber jugado entre 2013 y 2016 en Mavericks, Knicks y Nets, para luego volver a Europa de la mano del Efes, club en el que ha estado estos últimos ocho años.