Sergio Scariolo se pone a tiro de un Barça en busca de un técnico contrastado

El Barça ha entrado en un ‘casting’ de posibles candidatos a ocupar el banquillo blaugrana de cara a la próxima temporada después que la opción del italiano Paolo Galbiati se haya enfriado completamente en las últimas horas.

Las exigencias del Kosner Baskonia para liberarlo de su año de contrato y las dificultades para llegar a un acuerdo, han llevado al Barça a mirar en otra dirección y en los despachos ya están analizando los posibles candidatos que mejor se ajusten a las necesidades del Barça para el nuevo proyecto deportivo.

Entre los entrenadores que aparecen en el listado de opciones están técnicos como el griego Ioannis Sfairopoulos, el turco Ergin Ataman o Velimir Perasovic. Aunque uno de los nombres que están sobre la mesa y puede ajustarse a las necesidades del Barça es la figura del ex seleccionador y ex técnico del Madrid, Sergio Scariolo.

Scariolo no pudo darle títulos al Madrid en un solo año como entrenador blanco / ACB

Experiencia amarga en Madrid

Para el de Brescia, la experiencia de volver a la Liga Endesa con el Madrid no ha sido lo que realmente esperaba ya que aterrizaba con un nuevo equipo técnico y fichajes importantes. Aunque las lesiones de jugadores clave en la recta final de la temporada, especialmente la de Eddy Tavares, hizo mucho daño al conjunto blanco, que aún así, se quedó a un suspiro de proclamarse campeón de la Euroliga.

Si Scariolo hubiese logrado ese título europeo tan ansiado en la casa blanca, posiblemente ahora no estaría libre para iniciar una nueva etapa en otro de los grandes de Europa. Aunque el final de temporada en Liga Endesa, con siete derrotas consecutivas y la eliminación en cuartos de final de la Liga Endesa, acabó por condenarle.

Cuando parecía que Florentino Pérez le había ‘indultado’ para continuar en el banquillo del Madrid, apareció la figura de Juan Carlos Sánchez, como nuevo responsable de la sección y provocó un ‘terremoto’ que se ha llevado por delante al director deportivo, Sergio Rodríguez, y al mismo Scariolo, que vio rescindido su contrato millonario y deja el Madrid con una buena idemnización.

Ya mira hacia el futuro

El ex seleccionador español que marcó una época de éxitos con ‘La Familia’, ya mira hacia el futuro y su intención es volver a entrenar en un proyecto que le motive y que pueda luchar por títulos.

De hecho, tras conocerse que dejaba el banquillo el Madrid, ya le han llegado propuestas para dirigir a los dos equipos de Roma, aunque considera que no es el momento de irse a Italia. También tenía muy avanzado su marcha al Hapoel Tel Aviv, aunque finalmente todo indica que Dimitris Itoudis seguirá otro año más.

En ese escenario, el italiano no tiene prisa por volver a dirigir a un equipo, aunque si llega una propuesta del Barça, que todavía no ha contactado directamente con su agente, Misko Raznatovic, estará dispuesta a escucharla con mucha atención.

Una opción que gusta al culé

Para el de Brescia, entrenar al Barça después de dejar el Madrid no supondría ningún problema y tendría la oportunidad de tratar de resarcirse ante los blancos después de decidir que ya no valía para el proyecto un año después de llegar.

Para el Barça, significaría la llegada de un entrenador de mucho prestigio, capaz de sacar el mayor provecho a la plantilla y con la experiencia necesaria en Europa, y que cuenta con el respeto de árbitros y Euroliga. Esta pasada semana fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Entrenadores europeos junto a Xavi Pascual.

De momento, Scariolo se va a tomar un pequeño descanso y marcha a Estados Unidos junto a la familia para seguir de cerca la ‘Summer League’ aunque con un ojo en lo que puede suceder en Europa, y atento a si el Barça se acaba por decidir por su opción, que sería, sin duda, muy bien vista por el aficionado culé.