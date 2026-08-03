Semana grande en el Palau: aterriza Xevi Pujol

Después de un verano intenso y cargado de operaciones, con hasta nueve bajas y nueve llegadas al nuevo Barça, la sección se prepara para arrancar una de las semanas más interesantes en lo que va de verano.

Xevi Pujol será uno de los grandes protagonistas de la actualidad azulgrana. Después de cumplirse los dos meses de preaviso con los que el director deportivo comunicó a Baskonia la voluntad de extinguir su relación laboral, el manresano desembarcará en el Palau para ser uno de los líderes de la sección. La confianza en él es total, y la exitosa trayectoria que atesora pese a su temprana edad (36 años) ha convencido para que desde las más altas esferas del club se le den las llaves del basket azulgrana.

Xevi Pujol apunta a ocupar la secretaría técnica del Barça de basket / Baskonia

Una obra impagable en Manresa

Pujol fue el arquitecto de los milagros en el Bàsquet Manresa. Chima Moneke, Sylvain Francisco, Cameron Hunt o Derrick Alston Jr. son algunos de sus grandes aciertos. Con Pedro Martínez en el banquillo, y posteriormente con Diego Ocampo, los manresanos dejaron de mirar hacia abajo en la tabla clasificatoria, para ser asiduos en Copas del Rey y play-offs de la Liga Endesa, y acariciar la gloria europea, con un histórico subcampeonato de la FIBA BCL en 2022.

Su buen trabajo en el Nou Congost le abrió las puertas del Buesa Arena el pasado verano. Con la promesa de poder trabajar con libertad, Pujol fue uno de los artífices de la llegada de Paolo Galbiati a Vitoria. Después de más de un lustro de sequía, Baskonia volvió a levantar un título con la conquista de la pasada Copa del Rey. Un torneo en el que Eugene Omoruyi firmó 23 puntos en la final ante el Real Madrid. Al nigeriano lo encontró Pujol en el Al Nasr de Dubai, y durante toda la campaña pasada fue una pieza importante para el técnico italiano.

Eugene Omoruyi, durante la final de la Copa del Rey / Paco Calabuig

Condenado al ostracismo en el Baskonia

Pero pese a la gran tarea llevada en Vitoria tras un único año, los planes del Baskonia pasaban por romper la vinculación con el director deportivo. Tras acompañar al equipo durante toda la temporada, Pujol ya no viajó a Badalona en los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. Todo parecía encaminado a un 'divorcio amistoso' a finales de campaña, pero el interés del Barça lo cambió todo. De repente, los vascos tenían un activo buscado por el conjunto catalán, y desde ese momento arrancó una negociación imposible para los intereses de conjunto azulgrana.

El Barça intentó adelantar la llegada de Pujol al Palau. Las cifras que se le ofrecieron a Baskonia fueron razonables, acordes al salario que los vitorianos le abonaban. Por su parte, Josean Querejeta y otros miembros de la cúpula del club alavés no se descolgaron de una cantidad en torno a los 300.000 euros. Un precio desorbitado, totalmente fuera de mercado, y que hizo que Pujol diese ese preaviso de dos meses que cumple ahora.

Xevi Pujol, en el Nou Congost / Oscar Bayona

La nueva secretaría técnica azulgrana

Los planes del club azulgrana pasan por anunciar en las próximas horas la llegada de Pujol. A falta de conocer el nombre del cargo, el manresano será el máximo responsable deportivo de todo lo que tenga que ver en la sección. Mario Bruno Fernández seguirá en el club y será el hombre fuerte en los despachos. Además, tal y como adelantó el periodista Òscar Herreros y pudo confirmar 'SPORT', el scout Kuzey Kiliç también se incorporará a la estructura de la sección tras su buen trabajo en Fenerbahçe, Zenit y Dubai.

Además, Aleksander Sekulic también aspira a ser protagonista esta semana, ya que todavía están pendientes las fotos protocolarias con el presidente, Joan Laporta, y la atención ante los medios. El nuevo técnico azulgrana debe acabar de definir qué día regresa el equipo a la actividad, con el inicio de una pretemporada marcada por las ventanas FIBA, en las que él dirigirá a Eslovenia, y en la que varios jugadores del Barça tendrán compromisos internacionales.