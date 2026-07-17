El sello de Xevi Pujol, muy presente en el 'nuevo' Barça

Enfrascado en uno de los veranos más tortuosos de su historia, el Barça de baloncesto empieza a dar pasos en una dirección que ya se verá si es la correcta o no. Al menos, el inmovilismo y las dudas más que fundadas se desvanecen a medida que se van anunciando fichajes, una vez que ya son oficiales los fichajes del técnico Aleksander Sekulic y del director deportivo Xevi Pujol.

Atrás quedan muchos meses sombríos en los que se han sucedido las noticias negativas para una sección que ha vivido a la deriva sin que la Junta Directiva ni el presidente Joan Laporta la defiendan oportunamente. La defensa no puede ser sólo 'de boquilla' y pasándose por el Palau en contadas ocasiones: debe ser económica en un deporte cada vez más competitivo y mercantilizado.

Atrás quedan la destitución de Joan Peñarroya, el efímero regreso de un Xavi Pascual superado por el desgobierno de la sección, la marcha del nefasto Josep Cubells y su sustitución por el 'decorativo' Siscu Pujol, el arrinconamiento de Juan Carlos Navarro y una cadena de fichajes fallidos, desde Paolo Galbiati hasta Luwawu-Cabarrot e Isaac Bonga. Por no hablar de Moses Wright, una incorporación de consenso que acabó pagando 900.000 euros para no jugar en el Barça.

Moses Wright, un inexplicable fichaje fallido / EFE

Esta provisionalidad obligó a que dos excelentes profesionales como Xavi O'Callaghan y Mario Bruno Fernández tuviesen que multiplicar sus tareas para concretar los fichajes que estaban 'atados' y, sobre todo, los nuevos. En el Palau hay 'quórum' en la necesidad de dar un giro y abrazar las nuevas líneas maestras que marcan este deporte: baloncesto rápido, muy físico y ofensivo.

Xevi Pujol es un perfecto conocedor del mercado y siempre ha apostado por un perfil de jugadores que suelen ser sinónimo de espectáculo. Con esas premisas, formó un bloque sensacional en Manresa que hizo historia a las órdenes de Pedro Martínez. Allí se juntaron Sylvain Francisco, Brancou Badio, Jerrick Harding, Chima Moneke y Yankuba Sima, entre otros.

Su llegada el verano pasado al Baskonia confirmó ese 'leit motiv' que suele ser diferencial en torneos cortos, pero podría despertar dudas en los más largos. No obstante, ese estilo que promulga quien está llamado a comandar la dirección deportiva del Barça es el que, a grandes trazos, hizo campeón liguero al Valencia Basket de Pedro Martínez.

Aleksander Sekulic y Xevi Pujol ya trabajan en el Barça / EFE

Enfrascado en una extraña pelea con los históricos Alfredo Salazar y Juan Pedro Cazorla, Pujol impuso su criterio para fichar a Paolo Galbiati como entrenador y a jugadores muy físicos como Trent Forrest, el exazulgrana Rodions Kurucs o Mamadi Diakité. Con la temporada empezada, llegaron Kobi Simmons y Eugene Omoruyi, dos aciertos extraordinarios.

La conquista de la Copa del Rey y las malas actuaciones en la Liga Endesa y en la Euroliga con las luces y las sombras de un proyecto ambicioso en el Baskonia que no tendrá continuidad. Tras varias semanas de espera y de mucha tensión, Xevi Pujol ha sido anunciado este lunes y ya trabaja para terminar de perfilar el nuevo Barça y ponerse de lleno con el del curso 2027-28.

El fichaje de los bases Justin Robinson y Umoja Gibson o la 'bomba' con el alero Tyrese Martin responden perfectamente a los parámetros que se buscan en el Barça para reenganchar a la afición, con un baloncesto atractivo para huir de estos años sin rumbo definido. Si se pedía un proyecto, lo que se está sembrando últimamente se parece bastante.