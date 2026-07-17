El sello de Xevi Pujol, clave en los fichajes del Barça

Enfrascado en uno de los veranos más tortuosos de su historia, el Barça de baloncesto empieza a dar pasos en una dirección que ya se verá si es la correcta o no. Al menos, el inmovilismo y las dudas más que fundadas se van desvaneciendo a medida que se anuncian fichajes, con el técnico Aleksander Sekulic y el director deportivo Xevi Pujol a la espera de ser oficiales.

Atrás quedan muchos meses sombríos en los que se han sucedido las noticias negativas para una sección que ha vivido a la deriva sin que la Junta Directiva ni el presidente Joan Laporta la defiendan oportunamente. Y la defensa no puede ser sólo de boquilla y pasándose por el Palau: debe ser económica en un deporte cada vez más competitivo y mercantilizado.

Atrás quedan la destitución de Joan Peñarroya, el efímero regreso de un Xavi Pascual superado por el desgobierno de la sección, la marcha del nefasto Josep Cubells y su sustitución por el 'decorativo' Siscu Pujol, el arrinconamiento de Juan Carlos Navarro y una cadena de fichajes fallidos, desde Paolo Galbiati hasta Luwawu-Cabarrot e Isaac Bonga. Por no hablar de Moses Wright, una incorporación de consenso que acabará pagando 900.000 euros para no jugar en el Barça.

Moses Wright, un inexplicable fichaje fallido / EFE

La provisionalidad de la dirección deportiva está obligando a dos excelentes profesionales a multiplicar sus tareas para cerrar y concretar los fichajes que ya estaban 'atados' y, sobre todo, los nuevos. Ahí, en la distancia, está jugando un papel importante Xevi Pujol con unas líneas maestras que se conocen muy bien en el Palau: baloncesto rápido, muy físico, eléctrico y ofensivo.

El catalán es un perfecto conocedor del mercado y siempre apostó por un perfil de jugadores que suelen ser sinónimo de espectáculo. Con esas premisas, formó un bloque sensacional que hizo historia en Manresa a las órdenes de Pedro Martínez. Allí se juntaron Sylvain Francisco, Brancou Badio, Jerrick Harding, Chima Moneke y Yankuba Sima, entre otros.

Su fichaje el verano pasado por el Baskonia supuso una confirmación de esa apuesta que suele ser diferencial en torneos cortos, pero podría despertar dudas en los más largos. No obstante, ese estilo que tanto gusta a quien está llamado a comandar la dirección deportiva del Barça es el que, a grandes trazos, ha hecho campeón liguero al Valencia Basket de Pedro Martínez.

Aleksander Sekulic y Xevi Pujol son los 'elegidos' por el Barça / EFE

Enfrascado en una extraña pelea con los históricos Alfredo Salazar y Juan Pedro Cazorla, Pujol impuso su criterio para fichar a Paolo Galbiati como entrenador y a jugadores muy físicos como Trent Forrest, el exazulgrana Rodions Kurucs o Mamadi Diakité. Con la temporada empezada, llegaron Kobi Simmons y Eugene Omoruyi, dos aciertos extraordinarios.

La conquista de la Copa del Rey y las malas actuaciones en la Liga Endesa y en la Euroliga con las luces y las sombras de un proyecto ambicioso en el Baskonia que no tendrá continuidad. Si las cosas marchan como se espera, Xevi Pujol podrá trabajar desde agosto para terminar de perfilar el nuevo Barça y ponerse de lleno con el del curso 2027-28.

Por eso, el fichaje de los bases Justin Robinson y Umoja Gibson o la posible 'bomba' con el alero Tyrese Martin responderían perfectamente a los parámetros que se buscan en el Barça para reenganchar a la afición, con un baloncesto atractivo para huir de estos años sin rumbo definido. Si se pedía un proyecto, lo que se está sembrando últimamente se parece bastante.