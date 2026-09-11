Sekulic tiene todavía mucho trabajo con este Barça en rodaje

El nuevo Barça de Sekulic debutó en partido oficial con victoria ante el MoraBanc Andorra (88-84) en un encuentro muy irregular del conjunto azulgrana que se movió por impulsos al ritmo de un Darío Brizuela que fue el brazo ejecutor en ataque (19) con la aportación de Tyrese Martin (16), Joel Parra(14) y el base Justin Robinson (11).

Un Barça que arrancaba oficialmente la temporada en Tarragona aunque no tendrá demasiado tiempo para preparar el debut en los torneos ACB, con la disputa el próximo fin de semana de la Supercopa Endesa, y dónde deberá mostrar mayor compenetración entre sus jugadores.

Y es que no es nada fácil poner en marcha a un equipo con tantas incorporaciones, y tratar de que se compenetren al mismo tiempo que adopten el juego que persigue Sekulic, con mucha velocidad en las transiciones, aunque también movimientos de juego en el que participen los interiores, que parecen los grandes damnificados de este nuevo Barça.

Brizuela, el más destacado del Barça ante el MoraBanc, charla con el técnico durante el encuentro / FCBQ

"Muy irregulares"

"Queríamos hacer hincapié en algunas de las cosas que hemos trabajado en los días previos y creo que durante buena parte del partido lo hemos hecho, pero hemos sido demasiado irregulares contra un rival duro", reconocía el técnico, Aleksander Sekulic, que este mismo viernes tendrá una nueva oportunidad ante el Kid&Us en busca de un puesto en la final de la Lliga Catalana.

Tyrese Martin será un jugador muy importante en el Barça de Sekulic / FCBQ

Los azulgrana dominaron claramente el primer cuarto ante el conjunto de Zan Tabak, auque no encontraron la regularidad en su juego, especialmente en el tercer cuarto cuando el MoraBanc Andorra, de la mano del ex azulgrana, Kyle Kuric, conseguía meterse en el duelo y llevar a los azulgranas a sufrir hasta el final.

Con unos bases tan veloces como Justin Robinson y Umoja Gibson, el duelo se movió a todo ritmo, especialmente buscando transiciones y tiros exteriores, que condicionaron el juego blaugrana. "Hemos implantado nuestro ritmo, un aspecto que queremos que sea nuestro ADN. Tenemos muchos jugadores nuevos y debemos estar contentos de cómo hemos competido", comentó Parra, uno de los destacados azulgrana.

Gibson, un base eléctrico para el nuevo Barça de Sekulic / FCBQ

Los de Sekulic ya mostraron parte de sus armas ofensivas. Lanzaron 32 triples, con 12 aciertos, y con poco juego interior donde Nebo y Balcerowski no lo tendrán fácil para encontrar sus tiros, y con Joel Parra como jugador más destacado y que parece que va a jugar muchos minutos de ‘cuatro’.

Lesiones inesperadas

Un juego interior que llega mermado en estos primeros compases de la temporada después de conocerse que otro de los fichajes de la nueva campaña, Yoan Makoundou, ha visto complicarse una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda y ya no pudo jugar y le llevará un tiempo aproximado de recuperación de unas seis semanas.

Sekulic tiene todavía mucho trabajo por delante para ensamblar un equipo que pinta bien aunque le falta tiempo para conjuntarse / FCBQ

Mala noticia para un Barça que tampoco puede contar con el británico Tosan Evbuomwan, que llegó lesionado de su participación con Gran Bretaña de la Ventana FIBA y con una lesión en el hombro izquierdo, también estará KO unas semanas.

Sin duda, dos bajas importantes de dos jugadores que necesitan adaptarse al nuevo Barça junto a un Kevin Punter, que también ha necesitado descanso después de sufrir sobrecarga física, aunque se espera que pueda liderar a un Barça todavía muy ‘tierno’ y que desgraciadamente no tendrá mucho tiempo para ensamblar todas sus piezas porque la competición arranca de inmediato.