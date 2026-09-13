Sekulic, orgulloso: "Hemos dado un paso al frente como equipo en esta final"

El nuevo entrenador del Barça, el esloveno Aleksander Sekulic, se mostró muy orgulloso de la reacción de su equipo en el cuarto final para llevarse el primer título de la temporada, sin duda una inyección de moral para este nuevo equipo que están construyendo. “Ha sido un partido muy disputado en esta final, y me siento feliz de que pudiéramos sacar adelante los tres partidos de esta Lliga Catalana", dijo Sekulic. "Quiero felicitar al iLERNA Lleida que ha jugado un gran partido, con mucha energía, como un partido de play-off", aseguró.

El técnico quiso felicitar "a los jugadores y a todo el grupo por estas tres buenas victorias en la Lliga que nos han servido para evolucionar sin apenas tiempo para adaptarnos”, dijo.

Sobre la lesión de Brizuela, sin duda el gran lunar en esta final de la Lliga Catalana, Sekulic no pudo avanzar nada. No sé lo que tiene Brizuela, le están realizando las pruebas tras su lesión y veremos su situación al regreso a Barcelona", comentó el entrenador, que se va a dar un respiro antes de preparar la Supercopa. "Vamos a celebrar al menos hoy esta victoria y ya pensaremos en la próxima competición cuando volvamos a los entrenamientos mañana. Estamos en pretemporada y seguiremos trabajando para la próxima semana.

Reacción como equipo

Sekulic desveló que "lo que me ha hecho más feliz, además del título, en esta Lliga es que hemos dado un paso al frente como equipo en el momento difícil, y encontramos una manera de ganar el partido, después de ir nueve puntos abajo", dijo el nuevo entrenado del Barça

Sekulic sigue el encuentro desde la banda en Tarragona / FCBQ

Sobre el debut de Kevin Punter, se mostró satisfecho para su aportación en los primeros minutos de la nueva temporada. "Le hemos visto entrar muy bien en el primer partido y con su experiencia y la importancia de cada partido, hace mejor al equipo siempre, y un gran líder", dijo Sekulic

Sabe que no hay mucho tiempo en este inicio de campaña, así que "pidoa los jugadores que asimilen ciertas ideas de lo que queremos tácticamente y para algunos no siempre es fácil, pero les pedimos que lo cojan lo antes posible. No tenemos mucho tiempo, pero coger las ideas ofensivas y defensivas, con mucha concentración siempre", aseguró.

El técnico abandona Tarragona muy satisfecho de lo vivido en esta Lliga Catalana. "Lo que más me ha sorprendido es la intensidad de los equipos y la calidad a pesar de ser el inicio de la temporada. Eso nos ha ayudado a ser mejor equipo con los retos en cada encuentro", dijo. "La atmósfera en la final ha sido increíble y eso ha hecho el encuentro más competitivo y una celebración del basket", finalizó.

Encuentra: "Conclusiones positivas"

El técnico del iLERNA Lleida, Gerard Encuentra se mostró muy contento por el papel de su equipo en esta Lliga Catalana a pesar de no haber podido culminarla con el título. "Saco conclusiones positivas, hemos realizado una buena Lliga Catalana", dijo el técnico.

"El equipo ha dado una buena imagen, en los últimos 15 minutos nos faltó un poco de acierto, pero no los pudimos convertir, y alguna canasta bajo el aro. El Barça sí que ha tenido ese acierto que nos faltó a nosotros”, dijo el técnico ilerdense, que considera que su equipo ha dado un paso al frente para afrontar la nueva campaña.