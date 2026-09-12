Sekulic destaca el papel de Ubal: "Un pilar importante"

La victoria ante el Manresa dejó satisfecho a Aleksander Sekulic, aunque el técnico del Barça reconoció que el equipo tuvo que adaptarse al exigente planteamiento del rival y que todavía tiene margen para ofrecer una mejor versión.

"Fue un gran desafío para nosotros jugando dos partidos seguidos y se ha visto al inicio del partido", explicó el entrenador azulgrana. Sekulic destacó también el nivel mostrado por el conjunto manresano: "Manresa ha jugado un gran partido y nos hemos dado cuenta de lo que supone jugar contra este tipo de equipos. En la segunda mitad el equipo se adaptó mejor a la situación, pero creo que podemos jugar mucho mejor".

El técnico esloveno también analizó qué permitió al Barça cambiar la dinámica después del descanso. Entre los aspectos determinantes señaló "la agresividad ofensiva, la forma cómo atacamos el aro, que nos hizo encontrar canastas más fáciles que en la primera. También logramos parar las transiciones del rival".

Uno de los nombres propios del triunfo fue el uruguayo Agustín Ubal, cuya aportación resultó importante en el momento en que el Barça consiguió abrir brecha. Preguntado por su actuación, Sekulic fue claro y conciso: "Ubal ha sido un pilar importante a la victoria".

También pasó por rueda de prensa el base Juan Núñez, que valoró positivamente el triunfo después de un partido intenso. "Ha sido un partido intenso. Manresa lleva jugando tiempo a esto y nosotros es algo que queremos hacer este año", afirmó.

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En el plano individual, Núñez reconoció que todavía está recuperando sensaciones y ritmo competitivo. "Voy cogiendo ritmo y sensaciones. Cuando haces algunos sprints lo notas, pero poco a poco vamos mejorando", explicó.