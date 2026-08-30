Sekulic coge aire con Eslovenia en una jornada casi perfecta para los internacionales del Barça

A excepción de Darío Brizuela y Joel Parra, que este próximo lunes visitan a Grecia (18h CEST) en un partido trascendental de clasificación para el Mundial, el resto de internacionales del Barça ya ha finalizado los compromisos con sus respectivas selecciones. En las próximas horas irán desembarcando en Barcelona para empezar el nuevo y renovado proyecto azulgrana tras dejar atrás días en los que han representado a sus países, con distintas sensaciones.

Tosan Evbuomwan ha disfrutado en su primera experiencia con la selección de Gran Bretaña y el preclasificatorio para el Eurobasket de 2029. Tras anotarle 21 puntos a Suiza el pasado jueves, el nuevo '4' azulgrana rozó las dobles figuras ante Eslovaquia (11 tantos, siete rebotes) en la contundente victoria británica ante Eslovaquia por 97-72. Un encuentro que se disputó en Newcastle, la ciudad en la que creció Evbuomwan. El ala-pívot azulgrana rozó los 22 minutos en pista.

Tosan Evbuomwan derrotó a Eslovaquia con Gran Bretaña / FIBA

Debut internacional de Gibson con Bulgaria

También fue especial el debut de Umoja Gibson con Bulgaria. Tras obtener la nacionalidad para no ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones ACB, el nuevo director de juego azulgrana debía debutar con la absoluta búlgara para contar como jugador comunitario en la Liga Endesa. Y lo hizo con victoria.

Gibson se fue hasta los 11 puntos y nueve asistencias, muy cerca del doble doble, si bien es cierto que no tuvo su mejor día en el rito (4/12 en TC, 1/6 en triples). Todo ello en 25 minutos en cancha. Bulgaria derrotó cómodamente a Rumania por 86-103 con una nueva exhibición de Sasha Vezenkov: 36 tantos, nueve rebotes, seis asistencias y 46 dígitos de valoración. Una nueva 'salvajada' de la estrella del Olympiacos.

Umoja Gibson, con la selección de Bulgaria en su estreno internacional / FIBA

Alegrías para Nkamhoua y Sekulic

Otro que termina con buenas sensaciones las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial es Olivier Nkamhoua. El finlandés anotó 19 puntos ante Suecia en el primero de los dos partidos de esta ventana, pero no pudo evitar la derrota de su combinado ante Suecia. Sin embargo, en la visita a Estonia, Finlandia se impuso por un contundente 67-96. El nuevo '4' azulgrana también coqueteó con las dobles figuras tras conseguir 18 tantos y ocho rebotes, en una minutada algo excesiva (33 minutos y 11 segundos) pese a la diferencia en el marcador.

Además, la Eslovenia de Aleksander Sekulic puso punto final a una racha de tres derrotas consecutivas en su camino hacia el Mundial. Los eslovenos derrotaron en casa a Hungría por 92-77 liderados por un Klemen Prepelic que se apuntó 24 puntos con un total de seis triples. El exverdinegro Alen Omic firmó dobles figuras con 15 tantos y 12 rebotes, cinco de ellos ofensivos. Con el triunfo, Eslovenia equilibra a cuatro el balance de victorias y derrotas y abandona la última posición del grupo L que ahora ocupa Estonia.

La Eslovenia de Sekulic derrotó a Hungría en partido clasificatorio para el próximo Mundial / FIBA

Balcerowski, única cruz

Fueron casi todo victorias, menos para Olek Balcerowski, que además, acumuló un par de malas noticias. Polonia estuvo a punto de dar la sorpresa y derrotar a Alemania, pero cayó en la prórroga ante la vigente campeona Mundial por 94-96. El pívot azulgrana, que anotó cuatro puntos y tres rebotes, se lesionó al arranque del tercer cuarto con un percance que fue el colmo de la mala suerte.

Al lanzarse a por un balón que salía de banda, Balcerowski se golpeó la espinilla derecha con una de las sillas de la fila VIP y ya no pudo regresar al partido. Quedará por ver en las próximas horas si todo queda en un fuerte golpe, y sobre todo, en un susto sin consecuencias.