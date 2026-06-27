¡Seis suspensos! Estas son las notas del Barça tras una nueva temporada en blanco

Dice el dicho que "las notas, a final de temporada", y así debe ser para no precipitarse con calificaciones que pueden parecer más que evidentes en algún tramo determinado de la campaña, pero injustas pocos meses después.

Con la finalización del curso por parte del Barça, y la confirmación de un tercer año consecutivo sin títulos, la sensación con la que el conjunto azulgrana termina la campaña es mejor de lo que se podía predecir, con la participación en la final de la Liga Endesa. Ahora bien, el hecho de no haber conseguido ganar la ACB y la manera en la que se cayó en la eliminatoria por el título ante Valencia Basket no sirven para mejorar una nueva temporada marcada por la irregularidad, en la que la gran decepción fue no lograr ni el pase al play-off de la Euroliga. Estas son las notas de los jugadores del Barça consensuadas por la sección de baloncesto de 'SPORT'.

Tomas Satoransky: Insuficiente Un nuevo curso complicado para el base checo, con muchos problemas físicos que le alejaron de poder ofrecer su mejor nivel. Conectó bien con Xavi Pascual tras el regreso del técnico de Gavà a la sección, pero su aportación al equipo en pista ha quedado alejada de lo previsto. Ahora bien, el esfuerzo de 'Sato' poniendo su físico al servicio del equipo es irreprochable.

Tomas Satoransky, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Juan Núñez: Insuficiente La temporada no pudo arrancar peor para Núñez, con una nueva recaída de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado curso. Volvió para ayudar al equipo en los últimos meses de campaña, pero su rendimiento ha estado lejos de lo previsto, con un margen importante de mejora en su lanzamiento. La próxima temporada tiene una oportunidad de oro para recuperar ese camino que le confirmó como uno de los jugadores más prometedores del baloncesto nacional.

Juani Marcos: Suficiente El argentino llegó al Barça para tener el rol de tercer base, pero en muchas ocasiones, ha tenido que hacer de director de juego titular. Ha dejado buenas sensaciones en el tramo final de temporada, y su segundo año en el Palau aspiraría a confirmar su progresión. Ahora bien, su futuro es incierto, y el hecho de no ser jugador de formación local (cupo) puede situarle en la rampa de salida.

Nico Laprovittola: Suficiente De nuevo, un curso complicado para 'Lapro' con las lesiones, pero un final de temporada con actuaciones increíbles en las que recuperó su mejor versión. No seguirá en el Barça, pero el argentino ha demostrado que todavía tiene mucho baloncesto en sus manos. Si el conjunto azulgrana no encuentra una opción mejor en el mercado, debería reconsiderar su decisión de no renovarle el contrato

Nico Laprovittola, jugador del Barça / Valentí Enrich

Kevin Punter: Bien El escolta neoyorquino ha vuelto a ser una de las referencias del equipo tanto para Peñarroya como para Pascual. Ha sufrido en algunos de los escenarios más exigentes en los momentos cumbre de la temporada, pero 'KP' debe volver a ser uno de los líderes del equipo la próxima campaña. Su talento y calidad está fuera de duda, y la afición azulgrana suspira por verle levantar su primer título con la camiseta del Barça.

Darío Brizuela: Suficiente En su tercera temporada como jugador del Barça, Brizuela ha seguido demostrando que puede ser uno de los jugadores importantes del equipo en anotación. Su reto es hacerlo de manera más regular, así como seguir ganando peso en el vestuario. Con mayor o menor acierto, la 'Mamba Vasca' volvió a demostrar que es un jugador al que no le tiembla el pulso en los momentos delicados.

Joel Parra: Suficiente El alero azulgrana volvió a ser una temporada más una de las referencias del equipo cuando la situación hacía subida. Apunta a ser el capitán la próxima campaña, y en el que será su cuarto curso en el equipo, debe seguir ganando galones en cancha. De agradecer su actitud ante los medios al siempre dar la cara en los momentos complicados.

Joel Parra, jugador del Barça / ACB Photo - David Grau

Will Clyburn: Bien Ha sido otro de los jugadores destacados de la temporada, con momentos realmente brillantes en los que fue uno de los mejores fichajes en el viejo continente. Le ha faltado algo más de regularidad, porque el equipo le ha echado de menos en sus noches más discretas. El Barça debe decidir si ejecuta el año adicional de contrato que tiene, pero en caso de que decida no hacerlo, deberá encontrar en el mercado a un perfil que, como mínimo, iguale la anotación del de Detroit.

Myles Cale: Insuficiente Llegaba como una de las grandes incógnitas, pero su rendimiento tampoco ha sido ninguna maravilla. En defensa ha intentado mostrar sus virtudes, pero en ataque, sus carencias en el lanzamiento han sido importantes. Experimento fallido, y quedará por ver cuál es su próximo destino a partir del próximo verano.

Tornike Shengelia: Notable El mejor jugador de la temporada en el Barça. Su adaptación al equipo fue sencillísima desde el primer momento, y su calidad ha quedado plasmada en pista: su juego de pies ha sido una pesadilla para la gran mayoría de rivales. Ganará todavía mayor trascendencia en su segunda temporada, en la que la sección le debe rodear de piezas para no sobreexplotarlo, y el hecho de no haber ganado títulos este curso le mantendrá todavía más hambriento y competitivo.

Tornike Shengelia, en un partido del Barça / ACB Photo - David Grau

Miles Norris: Insuficiente Al igual que Cale, su fichaje no ha salido bien. Ha dado la sensación que nunca se ha llegado a ver al mejor Norris, un jugador que aterrizó en el Palau con el cartel de ir sobrado de puntos. No contó para Peñarroya al inicio de la temporada, y tampoco ha participado en los play-offs de la Liga Endesa con Pascual. En otro equipo de algún escalón menor, Norris puede encontrar su lugar en el baloncesto europeo.

Jan Vesely: Bien El pívot checo volvió a demostrar que es uno de los pívots más inteligentes del baloncesto europeo, encontrando las mejores opciones en pista, y leyendo a la perfección a las defensas rivales. Llegó hasta dónde le permitió su físico, y poco hay que reprocharle tras haberlo dado todo por el Barça. Todavía no somos conscientes de lo mucho que se le va a echar de menos. ¡Feliz retiro, Jan!

Youssoupha Fall: Insuficiente El pívot senegalés fue importante en los últimos partidos de la temporada antes de llegar a la final de la Liga Endesa. Jugó sus mejores partidos con la camiseta azulgrana, pero el cómputo global de la campaña no es positivo. Se ha ganado el cariño de la afición en su segundo curso en el Palau, y su actitud ha sido intachable cuando el protagonismo en pista, seguramente, ha estado por debajo de lo deseado.

Fall, en un entrenamiento con el Barça / AFP vía Europa Press

Willy Hernangómez: Insuficiente La etapa de Willy Hernangómez en el Barça termina de manera decepcionante. Su rendimiento y protagonismo ha ido cayendo en picado, y ha sido prácticamente invisible para Pascual en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket. Sus lagunas defensivas le volvieron a lastrar, y en ataque ha perdido poderío en la pintura. Eso sí, ha sido de los pocos que ha sobrevivido a la plaga de lesiones que ha afectado al equipo estos últimos años.