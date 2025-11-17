Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga

El Barça inicia este lunes la segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador del primer equipo tras la destitución de Joan Peñarroya y los tres partidos que ha dirigido con maestría Óscar Orellana como 'puente', saldados con sendas victorias ante el Bayern (73-74), la Virtus Bolonia (89-81) y el Baskonia este domingo en la Liga Endesa (91-83).

Las negociaciones con el técnico de Gavà no han sido sencillas por su insistencia en la necesidad de reforzar el equipo, sobre todo en las posiciones de base y de pívot. Pascual tiene claro que hay ciertas carencias que urge cubrir y finalmente habría obtenido la promesa de que podrían llegar en enero si se consigue el 'uno por uno' de la LFP.

La realidad es que el Barça ya tiene tres jugadores extracomunitarios (Will Clyburn, Myles Cale y el casi inédito Miles Norris), por lo que tiene que descartar a uno en cada partido de la Liga Endesa. Norris no ha tenido apenas oportunidades y ya se especula con su posible marcha, aunque la llegada de otro estadounidense complicaría mucho las cosas a Cale.

Llegados aquí, toca escudriñar el mercado y hay pocas opciones 'no extranjeras'. Una alternativa sería fijarse en jugadores que militan en la Liga VTB (equipos rusos y el Astana kazajo), a quienes podría seducir la Euroliga. Eso sí, allí se cobra bien y el gobierno de Vladimir Putin instauró muchos años atrás un tipo impositivo único, el 13-14%.

Marcus Bingham

Marcus Bingham Nacido hace 25 años en Grand Rapids (Michigan), Marcus Bingham Jr. es la opción más apetecible por su progresión y por los sensacionales números que está realizando en el UNICS Kazán a las órdenes de un viejo conocido de las pistas y de los banquillos españoles como Velimir Perasovic. Formado en Michigan State, el interior de 2,13 metros no logró quedarse en 2022 en los Dallas Mavericks (nunca debutó) y semanas después sufrió una grave lesión de tobillo que lo mantuvo todo el curso fuera de combate. En 2023 firmó por el Hapoel Holon y en octubre regresó a su casa tras estallar el conflicto entre Israel y Palestina. Volvió para jugar en el Hapoel Haifa e hizo historia con 22 puntos y 27 rebotes (acabó con 14,2 puntos y 9,6 rebotes de media). La pasada campaña ganó la Eurocopa sin brillar con el Hapoel Tel Aviv de Itoudis y en la actual está maravillando en Kazán con 17,3 puntos, 7,3 rebotes y 1,4 tapones por partido. Es un interior delgado (104 kilos), destaca por su capacidad potencia de salto y se mueve a la perfección en las cercanías de la pintura, sobre todo cuando tiene espacio para imponer su potencia. Otro detalle importante es que no está desentonando para nada desde el triple, sobre todo frontales, con 8/20 (40%).

Jalen Reynolds

Jalen Reynolds En cada partidazo que realiza Jalen Reynolds en Rusia, me vienen a la cabeza las palabras de un emblema del diario, Xavi Martínez Olivar. "No es malo ni mucho menos, yo me lo quedaría la temporada que viene", repitió sobre el estadounidense que jugó en mayo y en junio de 2018 con el Barça. El estadounidense cumplirá 33 años el penúltimo día del año y nació a escasos 200 km de Bingham, al otro lado de Michigan a las afueras de Detroit. El Barça lo fichó para los play-off de la Liga Endesa y lo cierto es que no le dio demasiado protagonismo. Era su tercera experiencia europea tras dos en Italia y, tras no renovarlo el Barça, jugó una temporada en el Zenit y lo dejó en 2019, un año antes de la llegada de Xavi Pascual. Tras jugar en China, en el Maccabi (dos etapas) y en el Bayern, es una de las estrellas del UNICS desde 2022 y está formando una gran pareja con Bingham. Con 2,08 metros de altura, Reynolds ha ido mejorando en cada temporada, añadiendo muescas a su repertorio. Está promediando 18,3 puntos, 4,3 rebotes y un espectacular 14/28 en triples. Ahora es una amenaza tanto dentro como fuera de la zona, una opción muy apetecible... aunque no es el típico pívot intimidador.

Isaiah Washington

Isaiah Washington A sus 27 años, el neoyorquino está siendo una de las sensaciones en la Liga VTB en las filas del Pari Nizhny Novgorod que dirige Sergey Kozin. El trotamundos estadounidense ha encontrado su hábitat perfecto a orillas del Volga y no parece tener techo. Las puertas de la NBA se le cerraron al base (1,85 m) en 2021 tras jugar esa última temporada en Log Beach State (California) y decidió dar el salto a Europa para jugar en el modesto Lovcen 1947 montenegrino (2021-22). El de Harlem siguió 'picando piedra' en el Spisski Rietery eslovaco hasta que en enero de 2023 pasó a la Bundesliga. Esos meses en los Skyliners de Frankfurt le valieron para seguir en la Bundesliga en el Würzburg y en 2024 se incorporó al Nancy galo (8,7 puntos, 2,9 asistencias y 2,0 rebotes) y esta temporada es el gran referente del Nizhny Novgorod, con algún que otro registro espectacular. Washington sería un excelente complemento para Satoransky. Con promedios de 15,1 puntos, 4,4 rebotes y 5,9 asistencias, destaca por su dirección de juego, su rapidez y su capacidad de salto para ayudar bajo los aros pese a su altura. El 12 de noviembre anotó 41 puntos en la pista del Avtodor (103-106). No es un gran tirador de tres.

Patrick Miller

Patrick Miller La historia del base de Chicago (33 años y 1,95 metros) es el denominador común en este listado de posibles futuribles para el Barça. Pasado universitario, imposibilidad de acceder a la NBA y obligación de cruzar el Atlántico para seguir con su carrera. En su caso, son ya más de 10 años en Europa. Ha jugado en dos equipos en Turquía, en el filial de Dallas Mavericks, en el de los Timberwolves y los Heat, en República Dominicana, en Serbia, en Turquía, en Alemania, en Israel, en Lituania y en Australia. De los Cairns Taipans de Queensland pasó al Lokomotiv Kuban de la Liga VTB en marzo de 2023 y es una de las figuras del equipo. Lo primero que destaca es su físico, lo que le permite defender a bases y a escoltas sin apenas distinción. Esta temporada está logrando sus mejores cifras en Rusia, con 16,4 puntos pese a no abusar del tiro, 2,8 rebotes y 7,1 asistencias. Está tirando bastante peor de tres (23,5%) que la pasada campaña (rozó el 40%). Al igual que Isaiah Washinton, el de Illinois podría complementarse bien con 'Sato' al ser un jugador totalmente diferente. Mucho más eléctrico, destaca en el uno contra uno y en su gestión del bloqueo directo como atacante. Muy buen bote y... lo dicho, un jugador solvente.

Alen Hadzibegovic

Alen Hadzibegovic El montenegrino con nacionalidad qatarí (26 años y 2,08 metros) es el típico interior balcánico con buen movimiento de pies y una capacidad innata para imponerse en la lucha por el rebote a jugadores más potentes que él. Una 'especie' de Beqa Burjanadze... pero bastante más alto. Su primera experiencia profesional la vivió en el Al Khor (de ahí su pasaporte de Qatar) y de allí pasó a Japón y al Runa moscovita, un equipo por entonces de la segunda categoría rusa. Sus siguientes destinos fueron el Lovcen (coincidó con Isaiah Washington), el Al Sadd qatarí, el Podgorica de su país y el Ziolona Gora polaco. Pese a una lesión que le hizo perderse varios partidos, Alen Hadzibegovic está rayando a gran nivel en su primera temporada en el modesto Avtodor Saratov de la Liga VTB con 1,4 puntos (anota un triple de cada tres que lanza), 8 rebotes y 2,2 tapones (el blaugrana Willy Hernangómez está en 0,2 y Jan Vesely, en 0,5). El montenegrino estaría en disposición de dar un nuevo paso adelante en su carrera y, lo más importante, es el único interior de la lista que no ocuparía plaza de extracomunitario. Es decir, que en caso de una hipotética marcha de Miles Norris, permitiría mantener o aumentar los minutos de Myles Cale como segundo extranjero.

'Melo' Trimble

'Melo' Trimble Nacido hace 30 años en la capital federal de Estados Unidos (cumplirá 31 en febrero), Romelo Delante Trimbe dejó un gran recuerdo en las filas del Movistar Estudiantes (desde marzo de 2020 hasta finales de temporada fue clave para evitar el descanso) y en el Fuenlabrada en el curso 2020-21. Pese a disputar el McDonald's All-American Game en 2014, sus 16 puntos de media en sus tres temporadas en la Universidad de Maryland y a que estuvo en la órbita de siete equipos de la NBA, este 'combo' de 1,88 metros no llegó a jugar ningún partido en la liga profesional norteamericana. Antes de jugar en España, lo hizo en Puerto Rico y en Australia. Tras su doble experiencia madrileña, estuvo en el Galatasaray tuco y en el Shangai Shark chino hasta que el CSKA Moscú lo reclutó en el verano de 2023 a sabiendas de que no podría jugar en Europa por la exclusión de los equipos rusos. A las órdenes de un gran técnico como Andreas Pistolis (histórico asistente de Itoudis), 'Melo' Trimble ha crecido enormemente y ha unido a su papel de escolta la de base cuando el irregular Casper Ware no tiene el día. Está promediando 16,5 puntos (35,3% en triples), 3,6 rebotes y 4,6 asistencias. Sería el 'alter ego' de Punter.

Otras opciones

La Liga VTB ofrece otras alternativas menos solventes o más dudosas, aunque algunas de ellas podrían ser útiles para los intereses de un Barça necesitado de refuerzos. Con Satoransky, Juani Marcos y el 'comodín' Laprovittola en el base y con Hernangómez, Vesely, el jovencísimo Sayon Keita y un 'desaparecido' Fall por dentro, se necesitarían dos refuerzos y no necesariamente titulares.

Aquí se podrían citar al base ruso 'exNBA' Aleksei Shved (UNICS, 36 años, 1,98) y los bases estadounidenses Casper Ware (CSKA Moscú, 35 años, 1,78 metros), Paris Lee, ex de Panathinaikos y ASVEL (UNICS, 30 años, 1,83 metros) o al 'combo' Brendan Adams (Parma Perm, 25 años, 1,93 m). Por dentro, citar a sus compatriotas Alex Poythress (Zenit) y Vince Hunter (Lokomotiv Kuban), a quienes tuvo Xavi Pascual a sus órdenes en San Petersburgo al igual que a Shved.