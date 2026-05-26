Segundos, terceros o incluso sextos: todas las cuentas del Barça para el play-off de la ACB

La espera se está haciendo eterna, pero el próximo viernes, el Barça volverá a jugar un partido de Liga Endesa. Será el de la 34ª jornada, en la visita a un Morabanc Andorra (20:30h CEST) que se está jugando la vida por lograr la permanencia en la ACB.

Las situaciones en las tablas clasificatorias de ambas equipos distan mucho, pero el conjunto de Zan Tabak se la juega y bien hará el equipo azulgrana de dar su mejor versión para regresar del Principado con triunfo. Algo menos de 48 horas después, el Barça cerrará la fase regular de la Liga Endesa recibiendo el domingo (19h CET) al Valencia Basket, en un duelo de altura ante uno de los participantes de la pasada Final Four de la Euroliga.

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket / Valentí Enrich

El Barça, a por la sexta victoria liguera consecutiva

Los taronja cerrarán en Barcelona una semana de triple partido ACB tras haber jugado en Zaragoza este martes (21:15h CEST) y el viernes en el Roig Arena ante el Dreamland Gran Canaria (20:30h CEST). Pedro Martínez y sus jugadores pueden ser jueces en esa lucha por no descender a Primera FEB ante dos rivales que están con el agua al cuello, al igual que el Morabanc Andorra. Con los dos partidos en el horizonte, el Barça solo piensa seguir alargando su buen momento en ACB, con cinco victorias consecutivas hasta la fecha. Además, los jugadores de Pascual están en 96 puntos anotados de media por encuentro, por 86,4 encajados.

El Barça llega a esta doble jornada en la tercera posición, con un balance de 23 victorias y nueve derrotas. Por delante, un Real Madrid (26-6) que acabará líder ocurra lo que ocurra, y un UCAM Murcia que está segundo con 24 victorias, eso sí, con un partido más que el equipo catalán. El Barça solo puede superar al equipo de Sito Alonso y quedar en segunda posición si vence a Andorra y Valencia Basket, y el conjunto murciano pierde este viernes (20:30h CEST) en casa ante Hiopos Lleida.

Darío Brizuela, junto a David DeJulius en un partido de la Liga Endesa / ACB Photo - Eric Alonso

El Barça depende de sí mismo para quedar tercero

En caso de victoria de UCAM, más los dos triunfos del Barça, Pascual y sus jugadores se asegurarían la tercera posición, algo que les otorgaría la ventaja de campo en los cuartos de final, pero no en unas hipotéticas 'semis' si el conjunto murciano es el rival. Ahora bien, evitarían al Real Madrid en una hipotética final, ya que los de Sergio Scariolo irían por el otro lado del cuadro.

A partir de aquí, y en caso de no conseguir las dos victorias, el Barça podría caer varios puestos en la tabla clasificatoria. Baskonia ocupa actualmente la cuarta plaza, con el mismo balance de victorias y derrotas (23-9) que el conjunto culé, Valencia Basket es quinto con 22-9, pero tiene esos tres partidos pendientes, y sexto es un Asisa Joventut al que le queda partido y medio: este martes se reanuda el partido ante Unicaja que quedó suspendido por problemas en el marcador, y tras la primera mitad, la Penya va venciendo por 20 puntos de diferencia (53-33).

Ricky Rubio, en el derbi ante el Barça / ACB Photo - David Grau

Pendientes del 'average'

En caso de confirmarse la victoria de los malagueños y de que el conjunto de Dani Miret derrote al Bàsquet Girona en Fontajau el próximo viernes (20:30h CEST), los verdinegros podrían escalar hasta las 23 victorias. A partir de aquí, dos escenarios a tener en cuenta. Por una parte, los averages particulares en caso de que el Barça acabe empatado a victorias y derrotas con un único equipo. Los de Pascual tienen el average perdido ante UCAM Murcia y Asisa Joventut, y ganado al Baskonia. Ante Valencia, el average es para los taronja (+12) a la espera del partido en el Palau del próximo domingo.

El peor escenario para el Barça

En caso de triples o cuádruples empates, el primer criterio de desempate sería el de agrupar a esos tres o cuatro equipos y contar triunfos y derrotas entre ellos. Y una vez hecha esa cuenta, si persistiese algún empate entre dos equipos, se aplicaría el criterio de definir la posición final por la mayor diferencia de tantos a favor y en contra en los partidos jugados entre ellos. El escenario más desfavorable para el Barça sería perder los dos partidos y quedar empatado únicamente con el Joventut a esas 23 victorias actuales: los azulgranas caerían hasta la sexta posición.