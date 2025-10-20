La segunda juventud de Tornike Shengelia con el Barça

Tornike Shengelia apenas ha necesitado unas semanas como jugador blaugrana para convertirse en uno de los fichajes más rentables del Barça en el segundo proyecto en manos de Joan Peañrroya.

El ala-pívot georgiano, de amplia experiencia en la Euroliga, ha llegado al Barça en la etapa final de su carrera, aunque está demostrando que todavía le queda cuerda para rato y lo mejor es que lo hace al servicio blaugrana, necesitado de liderazgo, y especialmente, de títulos.

El georgiano ha demostrado que sigue teniendo la capacidad para anotar, arrastrar a sus defensores dentro para abrir el campo, y su disposición a tirar del equipo cuando lo necesitan. Ante el Unicaja, Shengelia se convirtió en el hombre clave en los minutos decisivos, anotando y cogiendo la responsabilidad cuando el balón ‘quemaba’ en el momento en que se decidía el partido.

El ala-pívot georgiano del Barça ha asumido el liderazgo cuando el equipo lo necesita / Alejandro García / EFE

Dominador todavía con 34 años

Un jugador que llega al Barça con 34 años, pero con la capacidad para dominar en la zona, rebotear y jugar con determinación sin que le tiemble el pulso cuando los partidos llegan al momento caliente.

El georgiano ya demostró en Italia que seguía en plena forma, llevando a la Virtus Bolonia al ‘Scudetto’ con un rotundo 3-0 y con números de estrella. Entonces ya tenía decidido dar el salto al Barça que lo tuvo en la agenda mucho tiempo, aunque nunca consiguió sus servicios.

Shengelia se ha convertido en un valor seguro del Barça en este inicio de temporada / Valentí Enrich / SPO

Tras dejar el conjunto italiano, el ‘Toko’ se unió a Georgia para disputar el Eurobasket, y después de superar el ‘susto’ que supuso sus problemas de arritmia que parece haber superado, lideró a su selección hasta los cuartos de final del torneo, algo que no había sucedido nunca.

Cuerda para rato

A su llegada a Barcelona, acompañado de otro veterano como Will Clyburn, que también está rayando a un altísimo nivel, las criticas a la dirección deportiva arreciaron al considerar que el georgiano y el estadounidense llegaban en el declive de su carrera, algo que la dirección deportiva, no comparte. “Shengelia es un fichaje importante para nosotros”, reconocía el director deportivo, Juan Carlos Navarro tras su contratación.

El mismo jugador, que no se prodiga en palabras, tenía claro que venía con un objetivo, ganar títulos de blaugrana y demostrar su valía sobre la pista. “Soy feliz de llegar al Barça en un momento de mi carrera muy importante, y es una pasión para mi jugar en este club”, decía a su llegada.

Peñarroya lo ha puesto en el quinteto titular en todos los encuentros de la temporada / Valentí Enrich / SPO

Joan Peñarroya no ha dudado ni un momento en otorgarle un papel preponderante en este equipo y el jugador ha respondido, tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, donde ayudó a sumar el primer triunfo en Málaga.

Titular en todas las competiciones

En los cinco encuentros de Euroliga, ha sido titular en todos ellos, y en tres de ellos ha anotado en dobles figuras, destacando los 19 puntos ante Dubai Basketball que acabó con derrota, y con una media de 12,8 puntos en 24 minutos de juego.

El georgiano sigue siendo una referencia en el juego interior blaugrana en la Euroliga / ANDREJ CUKIC / EFE

En Liga Endesa, también ha sido titular en todos los encuentros, anotando en los tres encuentros disputados una media de 16 puntos en 22 minutos de juego. Sin duda, el jugador con el que Peñarroya fundamenta su nuevo proyecto.

El técnico azulgrana depende de su aportación aunque al mismo tiempo debe dosificar sus minutos porque la temporada es muy larga. De momento, logra que esté por debajo de los 30 por encuentro, algo clave para evitar problemas futuros. Hay más jugadores que pueden aportar como ‘cuatro’ aunque el georgiano ha demostrado ser el más solvente, y de largo.