La segunda 'espantá' consecutiva de Shengelia

Pocos jugadores más profesionales que Tornike Shengelia habrán pasado por el Barça en lo que va de siglo. El georgiano se echó el equipo a sus espaldas en un sinfín de ocasiones y asumió galones cuando sus compañeros y tanto Joan Peñarroya como Xavi Pascual más lo necesitaban. Un profesional ejemplar que huyó de protagonismo y se plegó siempre a los intereses colectivos.

A sus 34 años (cumplirá 35 el 5 de octubre), el de Tiflis fue el jugador más valorado del Barça, tanto en la Liga Endesa con +13,8 de media (11,2 puntos y 4,0 rebotes) como en la Euroliga con +15,4 (12,4 puntos y 4,6 rebotes). De hecho, tanto los números como la afición lo sitúan como el mejor azulgrana del pasado curso.

Otro detalle es su profundo patriotismo, lo que le lleva a acudir a las convocatorias de su selección siempre que tiene el más mínimo atisbo de oportunidad, lo que en ocasiones afecta a su rendimiento en los siguientes partidos al jugar prácticamente los 40 minutos. La última prueba fue la increíble remontada georgiana ante la España de un superado Chus Mateo (91-89) con 37 puntos, 10 rebotes y 44:31 para 'Toko'.

Shengelia fue clave en la pista y en el vestuario / DANI BARBEITO

Sin embargo, ni el cariño del Palau ni el contrato en vigor han frenado los deseos del caucásico de ganar su primera Euroliga, un objetivo que acabó propiciando su segunda 'espantá' consecutiva. Los bandazos de la sección y la dejadez de la directiva le llevaron a pagar los 900.000 euros por su libertad para enrolarse en el Dubai de Xavi Pascual.

De todos los veteranos que han dejado el Barça este verano (Satoransky, Laprovittola, el retirado Vesely, Clyburn e incluso Willy Hernangómez), al que más se echará de menos es a un Shengelia que ha demostrado sobradamente que aún puede marcar diferencias y a buen seguro que lo seguirá haciendo. Una auténtica pena, la verdad.

Shengelia, con el CSKA en el Palau frente a Brandon Davies / EFE

Pero... echemos la vista seis años atrás. 'Toko' había rayado a gran nivel durante seis temporadas en el Baskonia tras dos años en la NBA en los que tan solo disputó 45 partidos (36 en los Brooklyn Nets y nueve en Chicago Bulls). Recibió múltiples ofertas y media Europa se interesó en su fichaje.

El ala-pívot eligió el CSKA Moscú en plena temporada 'post Covid' y a finales de febrero de 2022 abandonó el club por el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Soy georgiano y no puedo jugar en el equipo del ejército ruso", dijo. ¿Y por qué fichó por los 'armeitsi' si tuvo otras muchas ofertas? ¿Por el dinero?

Shengelia, en el Palau con el CSKA con Lundberg en segundo plano / EFE

La FIBA entró al trapo y permitió a los jugadores que militaban en equipos rusos que pudiesen romper sus contratos sin contrapestación económica alguna, algo que no se ha atrevido a hacer con Israel ni con Estados Unidos. Y Shengelia fue uno de los que aprovecharon esta medida, al igual que el italiano Daniel Hackett.

El caso es que Shengelia sale del Barça con contrato en vigor al igual que hizo en el CSKA, si bien su rendimiento en la pista no fue malo en Moscú y ha sido excelente en Barcelona. Cosas del baloncesto.¡Que le vaya bonito con los petrodólares en Dubai!