Los secretos de la relación Xavi Pascual - Willy Hernangómez que explican el renacer del pívot azulgrana

Willy Hernangómez se encuentra en el ecuador de su tercera temporada vistiendo la camiseta del Barça, la última en la que tiene contrato con la entidad azulgrana. La etapa del pívot madrileño en el equipo catalán ha vivido todo tipo de situaciones: desde momentos en los que el jugador ha podido demostrar su poderío en la pintura, hasta otros marcados por su ostracismo en pista y otros capítulos extradeportivos de sobras conocidos.

Ahora, Hernangómez vive en la cresta de la ola, aupado por la llegada de un Xavi Pascual que está consiguiendo lo que no lograron en su día ni Roger Grimau ni Joan Peñarroya. Con margen todavía para elevar sus prestaciones en pista, el '14' azulgrana está siendo cada vez más importante en el equipo, asentado en el quinteto titular ante los problemas físicos de Jan Vesely.

Gran mejora en el rebote y en el +/-

Desde la llegada de Pascual, Willy está en 10,3 puntos y 5,8 rebotes en Liga Endesa, y 8 tantos y 6,1 capturas por encuentro en Euroliga. La lucha del '14' por hacerse con el balón está creciendo mucho respecto al inicio de curso, y hay otro apartado estadístico en la ACB que no hay que perder de vista como es el del +/-. Algo que acostumbraba a ser un lunar para Hernangómez, con un -23 acumulado en las seis primeras jornadas, y que, sumando el partido ante Baskonia que dirigió Òscar Orellana, más los ocho posteriores ya con Pascual, ha virado hasta un impresionante +125, sin haber firmado todavía ninguna cifra negativa tras ese relevo en el banquillo. Todo ello con una transformación física que le ha hecho perder casi 10 kilos de peso, dotándole a su cuerpo de mayor agilidad sin perder ese tono físico que lo hace temible en la zona.

Willy Hernangómez posa sobre el escudo del Barça en el Palau / Oriol Rubio

"Una oportunidad para ganar títulos"

"Ha sido una época de transición, de cambio, en la cual es una nueva oportunidad para mí que de momento está cuadrando genial con lo que soy yo como persona y con lo que necesito como jugador. Es una oportunidad para disfrutar, para darlo todo, para ganar títulos con el Barça después de dos años que no hemos ganado nada. Y sobre todo es una oportunidad de mejorar en todo. Cuando hay esa exigencia, ese preciso detalle que tienes que hacer bien, esa disciplina, es algo que a mí como jugador y como persona me gusta y que necesito. Y sobre todo disfrutando del día a día de mejorar. Siento que cada día estoy siendo mejor jugador y mejor persona. Entonces esa sensación es una pasada porque hace que cada día quieras dar lo mejor de ti mismo", compartió Hernangómez en una entrevista con SPORT.

Un Willy que desveló lo que ha supuesto la llegada al equipo tanto de Xavi Pascual como de su inseparable Íñigo Zorzano, más que una mano derecha y con el que ya compartió vestuario en su primera etapa en el Barça. "Somos los mismos jugadores, el mismo vestuario, pero creo que desde la llegada de Xavi, de Íñigo, transmitiéndonos su filosofía, su forma de ver baloncesto, su manera de trabajar, está siendo sin duda la perfecta para nosotros. En la manera en la que nos exigen, en la que entrenamos, competimos, nos ayudamos. Se nos ve a todos el cambio de cómo disfrutamos, de cómo nos apoyamos, de que estamos siendo una familia y que el equipo es lo más importante", comentó a este diario.

Willy Hernangómez, durante la entrevista con SPORT / Oriol Rubio

Willy, rendido a la dupla Pascual-Orellana: "Tienen razón en todo"

"Desde el primer día, la relación con Pascual es excelente, y cada vez está siendo mucho mejor. Cada día nos conocemos más, tenemos más confianza los dos. Y yo estoy siendo una esponja aceptando todo lo que me dicen para aprender. Sé que tienen razón en todo y que lo que hacen es por el bien del equipo primero y por mi bien. Cuando tú ves que alguien se preocupa por el bien del equipo o quiere sacar tu mejor versión, confía en ti, para una persona o jugador es una motivación tremenda. Es verdad que hay días que sé que tengo que hacer las cosas mejor y que ellos me lo dicen. Intento aprenderlo para ser mejor y no cometer ese mismo fallo o intentar tener menos. Porque quiero intentar hacer lo mejor posible por el equipo", detalló un Willy que pronunció dichas palabras con esa tranquilidad y esa sensación de estar disfrutando su día a día.

"Al final la confianza lo es todo. Y, por ejemplo, yo sé que voy a recibir muchas faltas, que tengo que seguir trabajando en mis tiros libres. Es cuestión de confianza y de rutina, que son puntos muy fáciles para el equipo y para mí que pueda anotar. Y, sobre todo, cada situación que tenga en poste bajo, en pick and roll, sé que voy a recibir mucho contacto y tengo que acabar, como sean las faltas, intentando meter los dos más unos. Y ahora mismo, sobre todo con el trabajo de todos los días que hacemos antes de esos entrenos en individual con Rafa Martínez, trabajar en esa confianza para saber que voy a anotar y que voy a estar ahí y que el equipo en un momento dado, si necesita ese plus de canasta de rebote, un buen bloqueo para Punter, para Darío, lo va a tener", dijo un Willy que dio algún detalle adicional sobre ese trabajo específico que está llevando a cabo.

Willy Hernangómez repasó su gran momento actual en el Barça / Oriol Rubio

El trabajo que 'no se ve' de Willy

"Sí, estamos haciendo muchas cosas. Desde observar partidos, ver todos los fallos, no solo las cosas malas, también las cosas buenas que estamos haciendo, autoexigiéndome y exigiéndome más cosas, porque quiero dar mucho más de lo que estoy dando. Y trabajando pequeñas cosas, posicionamiento en la pista, intentar ser más intimidador, poner más tapones, intentar dominar el rebote lo máximo posible para ayudar al equipo en situaciones de contraataque, situaciones en las que puedo terminar con ambas manos súperfuerte al aro, aprovechar que soy un pívot grande, pero que también soy rápido... Son situaciones que estamos trabajando para que luego me salgan automáticas, tenga el hábito de poder hacerlas, que la lectura del juego en ataque y defensa sea mucho más rápida, que reaccione mejor, y son pequeñas cosas que funcionan mucho, y que no te das cuenta hasta que te lo dicen qué tienes que hacer. Y lo ves, vas trabajando, son cosas que de un mes a otro noto que he mejorado mucho, pero hay que seguir trabajándolas porque aún queda mucha temporada, y queda mucho tiempo, todavía soy joven, y tengo muchas cosas que mejorar", explicó un Hernangómez cuyo cambio de actitud también se ve en esa presencia, antes de la hora del inicio del entrenamiento, para seguir mejorando sus prestaciones.

Willy Hernangómez vive sus mejores momentos desde que llegó al Barça / Oriol Rubio

Alumno aplicado

"Son unos entrenamientos individuales que llamamos como unas vitaminas, que se toman antes de esos entrenos, del vídeo del equipo. Intento llegar de los primeros antes del físico para tener esas ventanas de tener media hora para poder trabajar en mi juego. A lo mejor hasta este tiempo podía venir un día a hacerlo, pero ahora es la exigencia de saber que todos los días tengo que venir a trabajar en mí para estar preparado para que al equipo, sea lo que sea, pueda ayudarles. Y bueno, en ese caso, Rafa Martínez siempre ha estado muy insistente conmigo, y desde ahí a Xavi e Íñigo, pues cada día".