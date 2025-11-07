Scariolo, muy satisfecho con su equipo en el Palau

El técnico del Madrid, Sergio Scariolo, no podía tener mejor 'debut' en un Clásico desde que decidió volver a entrenar tras su exitoso paso por la selección. El italiano reconocio que su equipo jugó a un gran nivel ofensivo especialmente la primera mitad, aunque hay cosas a mejorar, pero satisfecho de un cómodo triunfo en el Palau

"Fuera de casa nunca es fácil ganar y en una cancha que aporta tanta energía y con un gran equipo como el Barça", dijo. "Felicito a mis jugadores porque hemos jugado unos buenos 40 minutos", comentó Scariolo.

"Hemos jugado muy bien en ataque, mucha concentración buscando los mejores tiross posibles, y con mucho acierto, pero hemos sabido también mover bien el balón", decía a los micrófonos de Movistar+. "Hemos controlado bien el encuentro, técnicamente", dijo.

Un punto de madurez

"Defensivamente podemos hacerlo mejor, y el Palau siempre aprieta. Debemos estar contentos, el punto de más ha sido la madurez que hemos demostrado en algunos momentos, algo que nos había faltado en partido anteriores y que sí hemos aplicado esta vez", comentó el italiano.

Facundo Campazzo fue una pesadilla y volvió a salir victorioso del Palau / RM

El primer triunfo blanco de la temporada en campo contrario y hacerlo en el Palau, algo que también catalogó de positivo el entrenador del Madrid. "Es bueno porque debemos sentirnos capaces de ganar, hemos tenido momentos malos, pero cortos...y eso ha marcado la diferencia de otros encuentros", finalizó.