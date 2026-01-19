Satoransky: “Tenemos que volver a nuestra mejor versión”

Tomas Satoransky reconoce que el equipo ha vivido un pequeño bajón en los dos últimos encuentros, y toda cambiar esa dinámica ante el rival de este martes en el Palau, el Dubai Basketball,en duelo correspondiente a la 23ª jornada de la Euroliga.

“Es verdad que los dos últimos partidos no hemos jugado a muy buen nivel aunque logramos la victoria en Burgos”, dijo Sato en declaraciones al club. “Esto siempre es una cosa muy importante que cambia también estado mental, pero sabiendo que hay cosas que hay que trabajar para el futuro, para otra vez volver a la mejor versión de nuestro equipo” dijo el base que las identificó.

“En los dos últimos partidos nos faltó un poco el movimiento de balón, tomar buenas decisiones, pero la defensa es en algo en Euroliga que no te puede faltar para ganar los partidos. Intentaremos preparar lo máximo posible el duelo de Dubai”, comentó el base.

Una batalla física

Con respecto al partido ante el conjunto de Dubai, aseguró que “va a ser físicamente una batalla. Tienen jugadores con mucho talento individual, entonces ahí tenemos que estar bastante sólidos en la defensa uno contra uno, sabiendo que tienen mucho talentos, jugadores como Bacon Musa, Karen Geller...Pues bueno, muchos, muchas cosas que pueden ofrecer y nosotros tenemos que hacer un partido sólido en defensa”, dijo.

El checo está convencido que el Barça recuperará la imagen de equipo concentrado y agresivo y con la plantilla comprometida / FCB

Considera que debe volver a la regularidad que les marcó las semanas anteriores. “Es verdad que jugamos muchos partidos y tenemos algunos partidos buenos, otros no tanto, muchos altibajos, no, yo creo que a nivel personal en el equipo me siento muy, muy bien y bueno hay que continuar un poco con eso, para no tener muchos más altibajos y estar siempre consistente ahí apoyando el equipo. Y bueno, me siento bastante bien”, aseguró.

Satoransky tiene fe ciega en el trabajo que está realizando Pascual. “Lo tuve justo antes de ir a la NBA y que me presentó un poco el baloncesto de alto nivel. Fue uno de los primeros entrenadores muy exigente conmigo, pero al mismo tiempo, teniendo mucha confianza con él, en la pista y con el equipo”, el base azulgrana.