Satoransky, Vesely y Punter se apuntan a la Copa del Rey

La primera toma de contacto del Barça con el Roig Arena vino acompañada de buenas noticias para el equipo azulgrana.

El último entrenamiento del equipo catalán antes de medirse esta noche (21h CET) a UCAM Murcia en los cuartos de final de la Copa del Rey contó con la presencia de tres jugadores que arrastraban molestias físicas y que llegaban con dudas a Valencia.

Tomas Satoransky, Jan Vesely y Kevin Punter se ejercitaron al mismo nivel que sus compañeros y participaron con normalidad en la sesión.

Willy Hernangómez y Miles Norris, en el Roig Arena / ACB Photo - Emilio Cobos

Los tres jugadores no llegan en su mejor estado físico, y con 'KP' se han acelerado plazos tras su lesión en el aductor de la pierna izquierda. Pero estarán a disposición de Xavi Pascual, que decidirá que papel tienen en el duelo ante los murcianos. Finalmente, tan solo Nikola Kusturica, del equipo filial, bajó a Valencia junto al resto de la expedición azulgrana.

Un partido en el que Xavi Pascual tendrá que descartar a uno de los tres jugadores extracomunitarios que tiene disponibles para la cita (Will Clyburn, Myles Cale o Miles Norris).

Antes del entrenamiento, Darío Brizuela y el propio Clyburn compartieron ante los medios de comunicación sus sensaciones a pocas horas de medirse a UCAM.

Xavi Pascual, atento a sus jugadores / ACB Photo - Emilio Cobos

El estadounidense fue escueto, pero dejó claro que no importan las dos derrotas ante ellos en Liga Endesa: "Es un partido nuevo, una nueva oportunidad. Tengo muchas ganas de jugar mi primera Copa, un torneo así en el que ganas o te marchas a casa", comentó.

Por su parte, la 'Mamba Vasca' también consideró que de poco sirven los precedentes ante el equipo de Sito Alonso: "Si hubiésemos ganado uno de los dos o los dos, el planteamiento sería igual. En los dos partidos tuvimos una mala parte y nos toca ser consistentes durante los 40 minutos".