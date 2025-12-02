Satoransky se sale con su selección antes de volver a ponerse a las órdenes de Xavi Pascual

El Barça de Xavi Pascual afronta una semana con dos partidos muy importantes. El primero, el viernes en Belgrado (20 h) ante un Estrella Roja que es uno de los equipos más en forma de Europa. De vencer, los azulgranas darían un golpetazo encima de la mesa y confirmarían de forma clara su candidatura a estar en la parte alta de la tabla en Euroliga. El domingo será turno para la Liga Endesa, donde el equipo recibirá en el Palau al MoraBanc Andorra (17 h). Un compromiso que, a priori, puede parecer asequible, pero nada más allá de la realidad, porque los de Pascual se están jugando la vida en ACB y si quieren estar en la próxima edición de la Copa del Rey, no tienen mucho margen de error.

En lo que refiere a los internacionales, hasta tres jugadores del Barça viajaron con sus selecciones. El primero de ellos es Toko Shengelia. El '23' azulgrana, en una nueva demostración de compromiso y amor por su país, abandonó Barcelona tan solo unas horas más tarde de finalizar el encuentro contra el ASVEL, el pasado miércoles. Con menos de 22 horas entre un partido y otro, el capitán georgiano se vistió de corto y disputó poco más de 30 minutos en la derrota de los suyos en Tbilisi ante Urania (79-92). Registró unos guarismos de 17 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Tras este primer compromiso, los georgianos viajaron hacia Tenerife, donde se vieron las caras con España el pasado domingo. Los de Chus Mateo consiguieron un triunfo cómodo, por 90 a 61. Shengelia estuvo más discreto: 10 puntos y 7 rebotes en 26 minutos de juego.

Los checos, presentes con su selección

Tomas Satoransky y Jan Vesely viajaron con la selección de la República Checa, que se enfrentó a Suecia y Estonia. Ambos partidos se saldaron con triunfo para los checos, que ya son líderes del Grupo H de clasificación para el Mundial 2027.

Vesely únicamente acompañó a su selección con la intención de hacer grupo. Viendo su historial de lesiones y sus recurrentes problemas físicos en las últimas temporadas, se decidió que no tuviera minutos. El '6' azulgrana es uno de los jugadores clave en los esquemas de Xavi Pascual, y ya se entrena con el equipo desde el pasado domingo.

Jan Vesely viajó para apoyar a su selección, a pesar de no jugar / Instagram: @cz.basketball

Exhibición de asistencias de Sato

Sin embargo, Satoransky sí que participó y además fue el mejor de su conjunto en ambos choques. El base de Praga se erigió como el gran líder de la selección bohemia, con dos grandes actuaciones. Ante Suecia los checos vencieron (97-80) y 'Sato' hizo 16 puntos y 6 asistencias. En el segundo encuentro, saldado con victoria ante Estonia el pasado lunes, el capitán azulgrana fue clave con un doble doble (18 puntos y 16 asistencias). Con sus 16 pases de canasta registró el récord de asistencias en un partido clasificatorio para un Mundial. El base no pudo igualar su mejor registro pasador, logrado en el Eurobasket 2022, con 17 pases de canasta (récord de la historia de los europeos).

Cabe recordar que el seleccionador de la selección checa es Lubos Barton, ex del Barça y también ex del Joventut, que ocupa el banquillo relevando al técnico del BAXI Manresa, Diego Ocampo.

Ahora Vesely, Satoransky y Shengelia deberán cambiar de chip para retomar la competición de clubes, con un calendario más que frenético.