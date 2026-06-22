Satoransky se rebela contra el físico y pide ser "muy fuertes mentalmente"

La última temporada de Tomas Satoransky en su segunda etapa azulgrana no está siendo sencilla por culpa de los temas físicos. El checo arrastra desde el pasado otoño unos problemas de espalda que le han obligado a perderse bastantes partidos y muchos entrenamientos, una situación a la que se añadió una arritmia que lo mantuvo fuera varios partidos en abril.

El 2 de abril sufrió una importante recaída durante la derrota ante el Zalgiris (83-71) y se perdió el primer partido de la final de la Liga Endesa contra el Valencia Basket por culpa de esas dolencias físicas que sufrió en el tercer choque de semifinales contra el UCAM Murcia. Lo fácil habría sido bajar los brazos y esperar a la semana que viene para quedar libre y buscar un destino.

Sin embargo, 'Sato' volvió a mostrar su inquebrantable compromiso y se puso a las órdenes de Xavi Pascual en el segundo encuentro. No estuvo fino. Se le vio lento y algo falto de ritmo. Las críticas y hasta las faltas de respeto se han sucedido en las nocivas redes sociales contra un jugador al que nadie podrá tachar jamás de falta de profesionalidad.

Satoransky es clave para Xavi Pascual / DANI BARBEITO

El praguense, de 34 años, prefiere pasar de puntillas por esa polémica y centrarse en el tercer partido de este lunes en el Palau (20.00 horas), una cita que decantará mucho la final de la Liga Endesa a favor del ganador. Caso de victoria, el cuadro azulgrana podría alzar el título este jueves a la misma hora delante de su afición tras recuperar el factor pista en el Roig Arena.

"En el play-off da igual ganar por uno que por 30. Hay que pensar ya en el tercer partido y en cómo vas a hacer los ajustes. Espero que sea una de las grandes noches del Palau. En estas eliminatorias puede pasar cualquier cosa. Ya vimos cómo ellos perdieron los dos primeros partidos en los cuartos de la Euroliga contra el Panathinaikos, jugaron increíble en Grecia y remontaron la eliminatoria", explica el ex de Wizards, Pelicans, Bulls y Spurs.

La clave para conseguir el objetivo es "ir partido a partido. Obviamente, estamos contentos de que pudimos conseguir una victoria en uno de los dos partidos en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario". Es decir, que no estaría todo perdido ni habiendo perdido los dos días en el imponente Roig Arena, junto a la famosa Ciutat de les Arts i les Ciències.

Satoransky, con su compatriota Vesely el día de su homenaje / DANI BARBEITO

"Tienes que estar muy fuerte mentalmente y tener muy claro que hay competir en todo momento y no bajar nunca los brazos. Haya pasado lo que haya pasado, tienes que preparar tu mente para el siguiente paso. Tenemos que conseguirlo, sabiendo en todo momento que ellos son capaces de jugar bien en cualquier sitio (77-102 en su reciente visita liguera al Palau", afirmó.

'Sato' admitió que en el equipo "sí que tuvimos algunos jugadores con problemas físicos, que los sigue habiendo, pero es una de las pocas veces en la temporada que estamos todos. Entonces, estamos con ganas de que cada uno hagamos nuestro trabajo, intentando ayudar en cualquier faceta del partido. Se ve esta motivación, pero ahora hay que demostrarlo en el partido, no solamente con palabras".