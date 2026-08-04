Satoransky se pronuncia tras su salida del Barça: "Fue una gran decepción la actitud que adoptó la directiva del fútbol"

Tomas Satoransky ha realizado unas declaraciones al medio 'Seznam Zpravy' por primera vez desde que se consumara su incorporación al Hapoel Tel Aviv. En dicha entrevista, el base aprovechó para repasar su paso por el FC Barcelona, su salida y su estado físico, así como para lanzar una crítica directa al club azulgrana por su gestión de la sección de baloncesto y la manera en que se prioriza el fútbol.

'Sato' vivió una última campaña en el Palau Blaugrana muy convulsa, con el paso de dos entrenadores y sin poder alzar ningún título. Además, a nivel personal, el basquetbolista sufrió problemas de espalda que mermaron su rendimiento, aunque desde la directiva se optó por no llevar a cabo ningún fichaje, debido a la situación económica del club.

"No fichábamos a jugadores del todo adecuados"

Preguntado por su papel en su nuevo equipo, el checo admite que no será tan principal como el que estaba acostumbrado a tener en los últimos tiempos. "No soy el base titular, ahí está Vasilije Micic. Creo que seré el segundo o tercer base, que es algo que buscaba en la Euroliga", declara antes de aprovechar para lanzar el primer reproche al FC Barcelona: "En el Barça también me prometieron que no jugaría tanto en la Liga Endesa, pero como no fichamos a nadie, no fue así".

Como factor clave para tomar la decisión de marcharse, Satoransky admite que la salida de Xavi Pascual fue un punto de no retorno. "Cuando el entrenador Xavi Pascual, para mí uno de los mejores entrenadores de Europa, decidió no seguir, intuí un poco que no saldría bien; era el único vínculo que me habría retenido", explica, pese a que reconoce también que "quería cambiar de aires; los dos últimos años no nos había ido bien por motivos políticos y económicos, no fichábamos a jugadores del todo adecuados".

Emotivo abrazo entre Satoransky y Laprovittola, en su último encuentro juntos con el Barça / VALENTI ENRICH

Sobre su despedida de la afición culer, recuerda el enfrentamiento ante Valencia Basket en el Palau: "Yo tenía muchos problemas de espalda, me había pasado del límite. Cuando, al final de la final, el entrenador nos sustituyó a mí y a Jan Vesely, fue difícil despedirme desde el banquillo". De hecho, repasa el gran esfuerzo físico al que fue sometido por la incapacidad del club de acometer incorporaciones. "Hubo un periodo en el que jugaba 30 minutos por partido en la Euroliga; el cuerpo quedaba completamente destrozado y al segundo o tercer día ya jugábamos la liga", expone.

Por otra parte, en cuanto a la mala gestión de la sección de baloncesto, el checo otorga la responsabilidad a la manera de priorizar el fútbol respecto a las otras disciplinas: "El Barça fue una gran decepción por la actitud que adoptó la directiva del fútbol hacia el baloncesto. En los últimos años nos han puesto trabas y quedó claro que para ellos ganar en el baloncesto no les importaba demasiado. Y es difícil luchar contra eso".

Finalmente, al ser cuestionado por el curso 25-26 del FC Barcelona, no se esconde y cuenta que, si bien no jugaron "a su mejor nivel", hay que saber ver que se ficharon a "siete jugadores mayores de 34 años", motivo por el que considera que "es bastante admirable que aguantáramos hasta la final contra el Valencia, donde ya no teníamos ninguna posibilidad".