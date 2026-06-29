Satoransky ya negocia su futuro con otro equipo de la Euroliga

Tomas Satoransky cerrará esta semana su etapa como jugador azulgrana después de formar parte del Barça las últimas cuatro temporadas y a sus 35 años, considera que todavía le queda mucho baloncesto dentro y además para seguir compitiendo en la Euroliga.

Sus problemas físicos no le han dejado rendir de manera regular en el Barça esta temporada, y después de la salida de Xavi Pascual en dirección a Dubai, el base checo se quedaba sin su gran valedor para seguir jugando de blaugrana.

Satoransky está dolido por todo lo que ha tenido que vivir en el club los tres últimos años con cambio de entrenador cada temporada, sin encontrar la estabilidad necesaria para llevar al equipo azulgrana a títulos importantes, y en el último encuentro tras caer en la final ante Valencia Basket, ya lo hizo evidente.

Emotivo abrazo entre Satoransky y Laprovittola, en su último encuentro juntos con el Barça / VALENTI ENRICH

Sin noticias del club

'Sato' se marcha después de que nadie en el Barça se haya dirigido a él para tratar una hipotética renovación. "Hay algunos rumores o cosas que he hablado con mi representante, pero es verdad que queríamos esperar. Sentíamos que era lo mejor que podía hacer y ahora empiezan a explorarse más cosas", admitió en declaraciones a SPORT el '13' azulgrana que, una vez empezó a soltarse con sus palabras, empezó a diagnosticar los males de la sección estos últimos años.

Lamentaba no haber ganado más títulos, pero tampoco se reprochó todo el esfuerzo físico llevado a cabo. "Quiero pensar que todo no se mide solo por los títulos, por las victorias, aunque en realidad es así jugar en el Barça. Pero sé que lo he dado todo físicamente”, dijo a SPORT

Laprovittola deja con lágrimas un club del que se siente muy cerca por los años vividos / VALENTI ENRICH

El checo está mirando sus opciones de seguir en un equipo competitivo, y uno de los que se ha interesado para su contratación es el Hapoel Tel Aviv, según informaba la cuenta @Noapoplinger, bien conectada con el basket hebreo.

Al parecer, la intención del equipo que todavía dirige Dimitris Itoudis es que Satoransky tenga un papel menor, como tercer base, aunque la titularidad será para Jan Madar y por supuesto, su gran estrella Micic. Hapoel ha perdido a su director de juego, Chris Jones, que ha fichado por el Estrella Roja, por lo que todo apunta a que Satoransky vendría a cubrir su puesto en un rol menos preponderante que en el Barça y que sea menos exigente físicamente.