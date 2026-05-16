Satoransky y Mike James, en manos de Xavi Pascual

La relación entre Joan Laporta y Xavi Pascual se ha ido enfriando a medida que han ido pasando las semanas desde el ya lejano 17 de noviembre con aquel apretón de manos, aquellos abrazos y una complicidad que invitaba a la ilusión a un barcelonismo que llevaba dos temporadas perdidas y ahora está camino de la tercera.

Sin embargo, el de Gavà mostró su valentía desde el primer momento al pedir dos fichajes, un base y un pívot. El presidente le dijo que en ese momento no era posible, pero que podrían llegar en enero con el tan traído uno-uno que aún se espera y la realidad es que el técnico ha lanzado más de un dardo.

La temporada ha transcurrido sin refuerzos, con serios problemas por las lesiones y por los problemas cardíacos que ahora tienen fuera a Will Clyburn. Además, están lesionados Nico Laprovittola (podría no jugar más con el Barça), Tomas Satoransky y Jan Vesely.

Xavi Pascual, esta temporada en un tiempo muerto / EFE

Pues bien, todo apunta a que el 'matrimonio' del presidente con Xavi Pascual podría acabar rompiéndose por el hartazgo del técnico y porque cada día tiene más claro que la reiterada apuesta por el baloncesto de la Junta es agua de borrajas. Su marcha podría afectar decisivamente al futuro de dos jugadores.

Tomas Satoransky acaba contrato el 30 de junio y el pasado otoño se daba por hecha su marcha. Sin embargo, su rol y su rendimiento han aumentado desde la llegada de Xavi Pascual, quien aboga por su continuidad con una fórmula que podría ser un uno+uno.

En el club no lo tienen tan claro, ya que se pretende el fichaje de un base titular que parece que no será Sylvain Francisco, sin olvidar tampoco que tanto Juan Núñez como un 'Juani' Marcos en línea muy ascendente tienen contrato. Por tanto, el adiós del catalán podría llevar unida la marcha del checo.

Ibon Navarro está bien posicionado si no sigue Xavi Pascual / EFE

El otro nombre propio es Mike James. A tres meses de cumplir 36 años, el díscolo estadounidense fue clave con el AS Monaco en la derrota azulgrana en el partido final del play-in y se encuentra en una situación complicada por sus desaires (agredió a empujones a su compañero Okobo como una de sus últimas lindezas) y por los impagos del club del Principado.

Pascual coincidió con él en el PAO y está convencido de que daría un salto de calidad al juego exterior del Barça. La dirección deportiva (con buen criterio en este caso) considera que sería una operación arriesgada y lo cierto es que podría no llevarse a cabo si hay relevo en el banquillo. Uno de los que suena es Ibon Navarro