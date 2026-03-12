Satoransky habla claro sobre su futuro en el Barça: "Nadie me ha llamado, no tengo ni idea de mi renovación"

El capitán del Barça, Tomas Satoransky, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de este viernes (20:30h CET) ante el Hapoel Tel Aviv. Un encuentro que se volverá a jugar a puerta cerrada, tal y como ocurrió meses atrás contra Maccabi, en una situación que no le gusta nada al base checo.

"Jugar sin público nos da malas sensaciones, no es lo ideal y no nos gusta este ambiente. Ha pasado mucho desde el primer partido, tenemos otro entrenador. Ellos empezaron muy bien; perdieron algunos partidos en comparación con el gran inicio que tuvieron. Es un partido muy difícil, son uno de los equipos con más talento. Deberemos jugar físicos, algo en lo que hemos tenido problemas en los últimos partidos de Euroliga. Habrá que repetir lo que hicimos ante Breogán, nos quedan ocho finales en Euroliga", comentó en la previa.

Tomas Satoransky cuajó un gran Clásico ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

'Sato' habló sobre su renovación: "Nadie me ha contactado"

Un Satoransky que se refirió también a su posible renovación con el Barça, ya que termina contrato este próximo mes de junio, y que por el momento, no hay novedades: "No tengo ni idea de mi renovación. No sé qué decirte, nadie me ha comunicado nada y tendré que valorar todas las posibilidades. Me concentro solo en los partidos y lo que haya después lo iremos pensando", comentó.

El '13' azulgrana también habló sobre la importancia de cada uno de los ocho partidos que les restan en Euroliga, y con esa ambición y objetivo de estar en el Playoff previo a la gran Final Four.

Tomas Satoransky, ante Facundo Campazzo / ACB Photo - Borja B. Hojas

"Todos los partidos son finales, pero sí que tiene mucha importancia ganar en casa. Sin público es otro desafío más para nuestro equipo, hay que ganar este partido como sea. Más adelante nos vendrán cuatro seguidos en casa, pero vamos partido a partido, entrenamos bien y vamos a salir a tope".

Así pretenden gestionar las renovaciones Pascual y el club

En cuanto a las declaraciones de Satoransky sobre su renovación, Pascual tuvo palabras minutos después, también en su intervención previa al partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

Satoransky es el único jugador de la actual plantilla que ha sido entrenado por Xavi Pascual / ACB PHOTO - MARIANO POZO

"Estoy muy contento con Tomas. Es un bloque muy delicado el de esta parte de la competición, hay muchos partidos de liga regular que marcan el futuro. Hay que ganar muchos en ACB y en Euroliga, y es un bloque de rumores sobre quién seguirá y quién no seguirá. Afecta a todos. Los que estamos aquí tenemos que estar centrados en el juego, hay muchos jugadores que acaban contrato. Hay que tratar todos los casos a la vez, si no se nos desmontará el vestuario. Hay que ir con un plan y en esas estamos", detalló.