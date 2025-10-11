Satoransky: “Esperamos la energía del Palau porque la vamos a necesitar”

El base azulgrana, Tomas Satoransky, reconoció que no resultará fácil hacer frente este domingo al Hiopos Lleida después de haber disputado un intenso encuentro ante el Valencia Basket y con tan poco tiempo de margen, algo de lo que ya se quejó el técnico, Joan Peñarroya.

“Jugamos ante un buen equipo que nos ganó en la pretemporada y que llega con confianza después de ganar el primer partido de liga, y que realiza un juego muy físico y muy rápido”, explicó el checo. “Los conocemos y les tenemos mucho respeto”

Reconoció que no están muy acostumbrados a jugar un domingo al mediodía, pero no toca otra que afrontarlo. “Obviamente es una situación difícil de tener que jugar este domingo después de jugar un partido físicamente muy complicado el viernes pero nos tenemos que preparar mentalmente y estar concentrados desde el principio porque va a ser un partido difícil”, incidió el base azulgrana.

El base checo espera mantener el buen nivel mostrado ante el Valencia Basket / Valentí Enrich / SPO

El Palau, una energía extra

Para intentar sacar el partido adelante, siente que jugar ante la afición culé es un extra positivo. “En el Palau nos sentimos muy a gusto. Es muy autentico y algo muy especial para mi y para todo el equipo”, dijo.

La afición culé se volcó con el equipo ante el Valencia y volverá este domingo en partido de Liga Endesa / Valentí Enrich / SPO

“El Palau estuvo muy bien el viernes después de mucho tiempo sin jugar en casa, y nos apoyaron bastante y sobretodo en la segunda parte cuando más lo necesitábamos”.

“Obviamente, es un partido atípico jugando a las 12,15 y creo que la gente va a venir teniendo ganas de volver a animary espero que nos puedan dar esa energía que vamos a necesitar”, concluyó el base.