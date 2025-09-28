Entrevista SPORT
Entrevista | Tomas Satoransky Jugador del Barça
Satoransky: "Entiendo las críticas, no estoy satisfecho de estos últimos dos años"
El base checo, nuevo capitán del conjunto azulgrana, atiende a SPORT antes de que arranque una nueva temporada en la que el Barça tiene el gran objetivo de dejar atrás los dos últimos años cargados de decepciones
Tomas Satoransky (Praga, 1991) afronta su cuarta temporada en el Barça tras regresar de la NBA en 2022. El base checo volvía a un club azulgrana del que se marchó en 2016 rumbo hacia la liga americana. A pocos meses de cumplir 25 años, 'Sato' abandonaba la capital catalana tras haber practicado un gran baloncesto siendo un base atípico en el viejo continente, por encima de los dos metros de altura.
En esta segunda etapa en el Barça, el rendimiento del checo está dejando más sombras que luces. Todavía le siguen pesando las grandes expectativas al viejo continente y esas previsiones que apuntaban a que con su físico imponente podía combatir a los 'bases bajitos', los grandes dominadores de nuestro baloncesto en los últimos años.
Como el resto de la plantilla, Satoransky afronta la presente temporada con hambre de títulos. Son dos cursos consecutivos sin tocar metal, algo que un club como el Barça no se puede permitir, y más después de la gloria vivida no hace tantos años. El '13' azulgrana nos acoge en el Palau con ganas de hablar de todo. 'Sato' se abre en canal para SPORT para repasar los peores momentos de las últimas campañas y también para expresarse sobre algo que le genera infinita ilusión: es el nuevo capitán azulgrana.
¿Cómo estás mental y físicamente?
Cuando el verano no va como lo planeas es un poco más difícil. Siempre me hace mucha ilusión jugar con mi selección, pero para mí lo más importante fue llegar bien físicamente y mentalmente para el inicio de esta temporada. Empecé poco a poco y ahora ya me siento mucho mejor físicamente. Ahora estamos haciendo equipo con los nuevos compañeros, es verdad que no disputamos la Supercopa, pero intentamos tomar ventaja de eso también, de jugar el mejor baloncesto que podamos y de llegar a ser buen equipo desde principio.
¿Crees que la temporada pasada sobrepasaste los límites con tu cuerpo y que eso ha podido pasar factura?
Sí, seguro. Pienso que había mucha presión en muchos partidos, luego había esta situación que me quedé como único base aunque yo creo que no he jugado demasiado más minutos de los que se esperaban, ya que Darío Brizuela y Kevin Punter también jugaban de base. Pero te llega un cansancio mental que a veces te afecta también en lo físico. Me tuve que hacer una intervención faltando cinco partidos hasta final de temporada y después de eso noté que no me sentía como soy yo y físicamente fue duro. En ese momento fue más importante acabar la temporada y bueno disputar todos los partidos, intentar hacer algo, pero en la serie contra Unicaja sí me sentí bastante mal. Eso se ve también jugando, cuando no tienes buen rendimiento a veces no es lo ideal jugar lesionado o sin estar 100 % solo por jugar.
Me tuve que hacer una intervención faltando cinco partidos hasta final de temporada y después de eso noté que no me sentía como soy yo
Comentas que tuviste que pasar por una intervención para poder acabar la temporada...
Tenemos dos de las competiciones más exigentes de Europa, todos los equipos son muy buenos y por eso es tan difícil jugar una doble jornada de Euroliga y luego viajar a cualquier pista de la ACB en la que te pueden ganar. Fueron muchos partidos, me quedé como único base puro, y eso me generó mucho desgaste.
En febrero te quedaste como único base puro del equipo hasta final de temporada. ¿Entendiste la decisión del club de no fichar a nadie para reforzar al equipo?
No quiero entrar demasiado en este tema, cuando eres jugador sigues estos temas desde la distancia, ya que no son decisiones que debamos tomar nosotros y nos tenemos que centrar en disputar partidos y hacerlo lo mejor posible. Pero es verdad que fueron los momentos más difíciles para el equipo y obviamente estas cosas no ayudan nunca. No queda otra que centrarse en los partidos de la semana, pero fue difícil para el equipo mentalmente porque nunca ayudan estos rumores de cosas que ya casi están hechas. Es el pasado, yo creo que ahora mismo los jugadores que hemos fichado ya les he conocido un poco mejor, encajan muy bien con nosotros y ahora toca demostrarlo en la pista. Pero sí, el año pasado fue difícil por muchas razones.
En esta segunda etapa tuya en el Barça, es la primera temporada en la que no hay un cambio de entrenador. ¿Cómo se lidia con eso?
Para mí es importante y no creo que sea solamente un problema para el base, es para cualquier jugador y lo he comentado ya con algunos jugadores que en NBA también cambiamos mucho los entrenadores. Hubiese sido el séptimo año seguido que tendría otro entrenador, así que estoy muy contento. Y se nota en las primeras semanas que ya estás acostumbrado al sistema, los entrenos, las jugadas... Y a veces esto es más fácil que una transición con un nuevo entrenador. A ver si la fluidez es un poco mejor.
¿Hay que esperar novedades en el juego del equipo y en la pizarra de Joan? ¿Te gusta el juego del equipo?
Creo que muchos partidos que ganamos año pasado fue por talento, porque talento no nos faltaba. Pero a veces faltaba juego colectivo, de tener más opciones de ganar, no solamente de jugarnos situaciones de uno contra uno por talento ofensivo. En esto los nuevos fichajes encajan bien, vienen jugadores con mucha experiencia, que tiene dos lecturas. Pueden decir que hay demasiados partidos para los que tienen muchos años, pero por la otra parte entienden muy bien el juego y tienen experiencia. Incluso Miles Norris y Myles Cale son bastante sólidos en defensa y en ataque, y yo creo que eso nos puede cambiar el juego un poco de jugar más colectivo, con más paciencia, mejores espacios. No fuimos el mejor equipo del año pasado respetando estas cosas y por eso tuvimos tantos altibajos. Joan es un entrenador que le gusta atacar rápido y estas cosas siempre me han gustado y esperamos que podamos hacer un juego ofensivo, pero también mejorar en defensa que fue también uno de los problemas del pasado.
Creo que muchos partidos que ganamos año pasado fue por talento, pero a veces faltaba juego colectivo
¿Qué supone para ti ser capitán del Barça?
Voy a ser honesto. Es un privilegio para mí ser capitán de un club histórico como el Barça, y después de cinco años conociendo al club lo tomo muy en serio. Tienes otra responsabilidad añadida, pero, por otra parte, somos un equipo que tiene muchos jugadores que son líderes tanto en la pista como fuera y no es nada difícil. Para mí, la capitanía no es solo que el capitán tenga que hablar, también debe escuchar y compartir un poco de esta responsabilidad. Me hace mucha ilusión.
¿Se ha sido justo o injusto con Tomas Satoransky en esta segunda etapa en el Barça?
Es difícil valorarlo cuando todavía estoy en el club. Yo entiendo las cosas o las críticas que se dicen, soy el primero que siempre quiero jugar lo mejor posible, siempre quiero mejorar en todos los aspectos y es verdad que los últimos años míos han sido un poco como el equipo, con muchos altibajos y no muy regular. Hay demasiados partidos y es difícil encontrar esta regularidad a nivel físico. Pero muchas veces creo que lo injusto es que solamente se fijan en unas cosas que le importan a la afición. Yo creo que soy un jugador que hace muchas más cosas que solo estadísticas o cosas que se ven en el papel. Pero bueno, es su opinión, cada uno puede decir lo que quiera y yo intento tomarlo así, transmitirlo un poco en el juego como una ambición. Siento esta necesidad de jugar mejor este año porque en los últimos dos años no estoy muy satisfecho.
Lo injusto es que solamente se fijan en unas cosas que le importan a la afición. Soy un jugador que hace muchas más cosas que solo estadísticas o cosas que se ven en el papel
¿Entiendes parte de ese desencanto que hay en la afición por el rendimiento que ha tenido el equipo estas dos últimas temporadas?
Claro, hay que entenderlo. Es una de las responsabilidades cuando fichas por este club, la presión que tiene que haber cuando no se gane. También hay que entender diferentes condiciones y situaciones. El club ha bajado mucho el presupuesto respecto a los años que estaba Jasikevicius o incluso antes, y hay más equipos con un presupuesto más grande que nosotros, sobre todo en la Euroliga. Se tiene que entender un poco esta situación, pero no es ninguna excusa. No podemos quitarnos la responsabilidad y decir que no pasa nada, esa no tiene que ser nuestra mentalidad. Hay que intentar mejorar las cosas porque dentro del club, jugadores, entrenadores, nadie está satisfecho de cómo han salido las cosas en los últimos dos años. Las opiniones son parte del deporte, hay que entenderlas, pero como jugadores no darle tanta importancia y centrarnos en lo nuestro.
¿Cómo está Jan Vesely?
Le veo muy bien ahora mismo, con muchas ganas de entrenar y jugar partidos. Él, obviamente, es un jugador con mucha experiencia y este verano se ha centrado en hacer todo lo posible para llegar físicamente bien y aguantar toda la temporada. Lleva más de 15 años en la Euroliga, tiene experiencia de sobras y todavía tiene la calidad. Físicamente, se tenía que poner bien y espero que siga así porque yo le veo bien, cuidándose mucho y con mucha motivación. Es muy importante para nosotros porque es un jugador muy importante en defensa y ataque, es como un segundo base en la pista porque muchos balones pasan por él. Tenemos que cuidarle un poco con el minutaje. Joan (Peñarroya) entiende muy bien su situación y sabe que lo más importante es que llegue bien al final de temporada.
Willy reconoció que la temporada pasada hubo momentos en los que llegó a perder el amor por el baloncesto. ¿A ti te ocurrió algo parecido?
No llegué a perder el amor por el baloncesto, al final este amor es muy fuerte y por eso sigo jugando y entrenando siempre con la misma pasión que lo he hecho desde que empecé. Pero es verdad que hay momentos difíciles. Quizá para Willy es algo todavía nuevo, porque hay tantos partidos que cada uno es superimportante y él jugó siete años en NBA. La temporada es muy larga y pasan muchos momentos, y a veces tienes que tener paciencia y mirarte en el espejo y decir lo que tienes que mejorar, lo que tienes que hacer para otra vez llegar a los buenos momentos. Yo creo que él lo hizo, tampoco quiero hablar por él, no sé de qué momento está hablando, pero creo que jugó su mejor baloncesto desde que está en el Barça, sobre todo en los playoffs contra Mónaco. Esta experiencia le puede servir también para los años que vienen y para prepararse más a nivel mental.
¿Qué opinión te merece todos los cambios que ha hecho el Real Madrid?
Siempre fichan buenos jugadores, es un club que siempre intenta mejorar cada temporada. No tengo opiniones claras hasta verles jugar. Ahora van a jugar la Supercopa y ya veremos un poco más cómo es su nivel de juego. Con nuevo entrenador quizá también van a necesitar un poco de tiempo para adaptarse a todo lo nuevo porque Chus Mateo venía un poco del proyecto de Pablo Laso siendo asistente suyo. No es fácil para ningún equipo que cambia el entrenador y ficha muchos jugadores, creo que van a necesitar un tiempo de adaptación.
El año pasado no lograsteis ganarles ningún partido...
Son algunos de los grandes momentos de la temporada, jugar contra ellos y no ganarles ningún partido jode bastante y te da un extra de motivación. Sobre todo los partidos que jugamos aquí en el Palau, que vivimos el mejor ambiente con mucha diferencia. Siempre te gustaría dar la alegría a la afición y devolverles un poco todo lo que nos dan. Es verdad que hubo temporadas que se ganó al Madrid muchas veces y siempre que llegamos a los clásicos más importantes nos ganaron. No hay que contar solamente cuántas veces ganas contra el Madrid, pero es verdad que cuando no ganas ningún partido te afecta y te da esta motivación para esta temporada que viene.
No ganarle ningún partido al Real Madrid la pasada temporada jode bastante y te da un extra de motivación
¿Compartes ese mensaje del club de que hay que mejorar mucho la imagen que se dio la ACB respecto la temporada pasada?
¡Y tanto! A veces la mentalidad es que la Euroliga lo es todo y que en las ligas domésticas puedes... No quiero decir descansar, porque vienes con un desgaste de los partidos de Euroliga, sobre todo cuando juegas doble jornada, pero cada partido va a ser difícil. Nos pasó que en nuestra cabeza pensábamos que algunos partidos se iban a ganar solos. Perdimos muchos partidos como en Lugo o en Zaragoza de esta manera. Hay que prepararse para estos partidos, muchas veces son equipos que se preparan toda la semana para jugar este gran partido. Es algo que hay que cambiar porque es importante para nosotros el no pelear para entrar a la Copa del Rey hasta la última jornada, de entrar entre los primeros cuatro y para el Playoff estar en las mejores condiciones porque es muy importante para todo el club y para nosotros también como equipo.
Volvemos a tener otra Euroliga por delante de un gran nivel...
Entran otros dos equipos con buen presupuesto y con muy buenos jugadores. El mercado también cambia porque los jugadores tienen más posibilidades de fichar por equipos de Euroliga. Esto lo hace muy bonito para la afición. Vienen mejores jugadores por nombre de la NBA, pero esto no quiere decir que directamente sea mejor la competición. A veces la transición para estos jugadores es difícil y tarda algún tiempo, y no sé si el año pasado tuvo mejor nivel la competición que hace dos años. Se necesita ese momento de adaptación, pero es bueno para el baloncesto europeo que vengan jugadores con nombre y que se hable más en el mundo de esta competición, puede ayudar mucho para el futuro.
¿Dónde crees que puede llegar el Barça en Europa?
Siempre es la pregunta más difícil para contestar porque no me gusta decir las cosas políticamente correctas como que vamos a ganar todos los títulos. Está claro que cada uno quiere ganar cualquier partido. Hablo por mí y por supuesto que quiero ganar todos los títulos. Pero para poder decir eso hay que mejorar muchas cosas que nos faltaron el año pasado y por ahí tenemos que empezar. Tenemos un calendario superdifícil desde el principio y hay que centrarse en empezar bien para coger un poco de confianza y luego intentar que no haya tantos momentos malos y no durar en estos momentos malos mucho tiempo. Creo que tenemos jugadores y buenas condiciones para pelear por todo, pero para eso tienes que demostrar las cosas primero en la pista y también un poco convencer a la afición otra vez de que estamos jugando buen baloncesto y que eso nos da opciones.
Creo que tenemos jugadores y buenas condiciones para pelear por todo en la Euroliga
¿Cómo vives la situación de terminar contrato a final de temporada?
No es una situación nueva para mí, pero la temporada es tan larga que ya llegarán los momentos para decidir cosas. Creo que es un fallo pensar en esto tanto a principios de campaña. Me centro en que el equipo tiene que mejorar, quiero dar el mejor rendimiento y luego veremos. Mi familia y yo estamos a gusto en Barcelona, si algún día tengo que salir de aquí será muy difícil porque es mi segunda etapa viviendo en Barcelona con los dos niños. Les encanta la ciudad, realmente están aquí mucho más que en su país y cuando volamos a la República Checa les sorprende que todos hablan checo (ríe). Estamos muy a gusto aquí, es muy fácil enamorarse de Barcelona y del país y seguramente que vamos a querer volver siempre, no sé si vivir, pero a lo mejor alternar entre la República Checa y aquí. Luego la familia entiende de qué tipo de profesión tengo y que las cosas pueden cambiar, pero también es verdad que cuando tienes hijos un poco mayores es más difícil explicar.
¿Has empezado a pensar en el futuro después de ser jugador de baloncesto?
Cuando empezaron las molestias de espalda y no te sientes tan bien, la cosa se complica, ves que el cuerpo pide unas cosas. Pero yo creo que dentro de mí tengo todavía buenos años, pero sí que tienes que pensar un poco en el futuro y lo que va a pasar después de la carrera. Realmente me gustaría hacer algo alrededor del baloncesto porque es mi vida. Mi mujer siempre dice que sí soy entrenador me va a matar porque estos viajan incluso más que los jugadores o los scouts (ríe). Es difícil. Creo que necesitas un poco de tiempo para descansar, pero yo soy una persona muy activa y no puedo estar quieto mucho tiempo. Todavía está todo abierto.
