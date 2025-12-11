Satoransky desvela todos los cambios que está aplicando Xavi Pascual en el Barça

Tomas Satoransky es el único jugador de la actual plantilla del Barça que ya trabajó bajo las órdenes de Xavi Pascual durante la primera etapa del técnico de Gavà al frente del equipo azulgrana. Ambos se conocen a la perfección pese a que ha pasado más de una década de aquello, pero el base checo es consciente de que con Pascual, la exigencia debe ser máxima.

En la previa del exigente partido de Euroliga ante Olympiacos de este viernes (20:30h CET), 'Sato' explicó las mejorías que está teniendo el equipo con la llegada de Pascual, y como de importante ha sido la unión del vestuario en los momentos complicados. Además, advirtió de los peligros que tendrán que enfrentar con el cuadro de Georgios Bartzokas, que se ha impuesto al equipo catalán en los últimos cuatro duelos que han disputado.

Las virtudes de Olympiacos

Es un partido muy difícil, un equipo que está en línea ganadora los últimos años, jugando muy físico en defensa, en ataque juegan de memoria... Es un estilo que llevan practicando hace mucho tiempo y será un partido muy exigente para nosotros.

Satoransky, en una acción de una intensa primera mitad, y dónde acabó con tres faltas / FCB

Con margen de mejora

No creo que sea el mejor momento de la temporada, todo va muy rápido, ahora tendremos muchos partidos en pocos días y estamos en el proceso de aprender y mejorar las cosas que Pascual está explicando. Tenemos fe en lo que nos enseña, estamos mejorando, pero no creo que sea nuestro mejor momento. Será un test importante contra un equipo muy sólido durante todo el partido.

La exigencia de Pascual

Soy el único jugador que lo tuvo como entrenador, pero han pasado 10 años. Cambiaron muchas cosas, pero sigue siendo detallista y exigente, especialmente en defensa. Estamos manteniendo los rivales a menos puntos. Hay que estar muy concentrado en los entrenamientos, pendiente de lo que pide desde el principio. De momento va muy bien.

Xavi Pascual confía mucho en Satoransky / FCB

La buena dinámica en la Euroliga

Estamos unidos a pesar de algunos malos momentos, lesiones, hay unión en el vestuario. La Euroliga está siendo muy igualada hasta el final, y todos los equipos pasan por malos momentos. Es muy exigente para todos los equipos, quizás algo más para los que juegan ACB. Siempre estuvimos bien en Euroliga dentro de estas dificultades y estamos en un buen camino, dependerá siempre de nosotros y de como hacemos estos partidos. El mensaje tiene que ser que el ganarnos en el Palau debe ser complicado. Como jugador te centras en ayudar al equipo lo máximo posible en este cambio de estilo. Tengo que estar más pendiente de mandar bien al equipo.

Sin importar los precedentes

Será un partido muy físico, cada punto es importante y los dos equipos trabajan mucho en cada canasta. Seguro que el Palau nos ayudará, es un partido con historia, que atrae a la afición. Si queremos tener opciones de ganar todo, hay que estar fuerte en casa. No nos fijamos en los precedentes y mejor no mirar estas estadísticas. Hay sensación de que queremos ganar, pero no vamos más allá de eso.