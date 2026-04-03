Satoransky deja en el aire su futuro en el Barça de basket: "Estoy abierto a todo"

La figura de Tomas Satoransky es clave en la dirección del Barça de basket. Un jugador veterano que está llamado a ser la brújula del equipo en el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, sus problemas de espalda le están dificultando jugar con regularidad, tal como sucedió en el duelo de este jueves en Kaunas. Además, su continuidad en el club culé más allá de verano no está asegurada.

"No se ha encontrado bien y no podía continuar. No puedo explicar más. En la primera parte teníamos a todo el equipo con Satoransky y fue un partido, pero en la segunda pasó a ser otro desde que lo perdimos, porque no pudimos mantener el ritmo en ataque ni en defensa", aseguraba Xavi Pascual tras el partido en Lituania. Los culés cayeron por una diferencia de doce (83-71).

El club blaugrana acusó la ausencia del checo en la segunda parte del partido. De hecho, Zalgiris tomó ventaja en el último cuarto, donde el físico y la falta de rotación se notaron más que nunca. "Espero recuperar a Satoransky y que estemos juntos luchando por ese importante partido", comentó el de Gavà. Su presencia este fin de semana ante el Casademont Zaragoza está en duda.

El Barça se perdió en Kaunas sin Tomas Satoransky / FCB

La temporada de 'Sato', dejando de lado las lesiones, está siendo muy buena. De hecho, se trata del jugador con mejor porcentaje de tres del equipo (49,4%). El faro del Barça está aportando mucho desde el exterior y el club lo está agradeciendo, sobre todo cuando los mejores tiradores no tienen el día. También se trata del máximo asistente (4,3 por encuentro).

Hace unas semanas, Satoransky ya reveló que no había recibido ninguna noticia del club. Tras el duelo en Kaunas, volvió a actualizar de su situación. "No ha cambiado nada, por ahora no he recibido ninguna oferta. Quiero decir, estoy abierto a todo, la verdad", inició. La idea principal del Barça es la de que el jugador se quede, ya que sigue siendo importante en la plantilla.

"Ya veremos cómo va, pero por ahora tenemos estos tres partidos de Euroliga por delante, los playoffs de la ACB, así que con este calendario no tengo mucho tiempo para pensar en ello. Pero creo que hay que mantener la mente abierta y decidir cuando llegue el momento adecuado", declaró a 'BasketNews'.

Los movimientos... en Barcelona

Por tanto, todo sigue abierto en cuanto a las salidas de este próximo verano en el Barça. Muchos jugadores finalizan contrato, pero el club de momento no ha hecho movimientos y se centra en la presente temporada. Las renovaciones y las marchas se tratarán cuando llegue el momento, ahora la prioridad es clasificarse para los playoffs de Euroliga y hacer un buen papel en Liga Endesa.

Los próximos partidos del Barça serán fundamentales en Europa. Primero recibirán a Panathinaikos, donde se jugarán también un 'basket average' que puede ser decisivo, para luego visitar la pista del Mónaco (otro rival directo) y acabar la fase regular en el Palau Blaugrana contra el Bayern de Múnich. A mediados de abril, o quizá antes, se sabrá si el Barça deberá jugar play-in, está eliminado, o se clasifica directamente para los playoffs.