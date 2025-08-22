Satoransky, baja para el Eurobasket y ya se recupera en Barcelona

Tomas Satoransky no acudirá al Eurobasket que arranca en apenas unos días después de no haber superado sus problemas de espalda durante la preparación con la República Checa por lo que el azulgrana regresará a Barcelona para seguir el tratamiento

"Hoy tomé una decisión muy difícil", escribió el en Instagram. "Quienes me conocen saben lo que significa jugar con la selección nacional y cuánto deseaba asistir a mi quinto EuroBasket con la selección. Pero debido a mi estado de salud actual, no puedo ayudar a los chicos como me gustaría ni como se espera. Mi espalda simplemente me obligó a parar".

"Antes del verano, no estaba seguro de si sería mi 'último baile' con la selección nacional, pero ahora tengo claro que quiero despedirme en la cancha. Espero que nos veamos pronto en la pista y estaré animando a los chicos desde la distancia en Riga. ¡Cruzo los dedos para que puedan conseguir otro gran resultado para el baloncesto checo!".

Satoransky, de 33 años, no será el único veterano que se pierda el torneo. Su compañero del Barça, Jan Vesely, también estará de baja mientras continúa la rehabilitación de su lesión. Esto deja al base de los Atlanta Hawks, Vit Krejci, como la principal estrella del equipo.

El Barça, por delante de la selección

El Barça era consciente de los problemas del base aunque durante la fase de preparación del Eurobasket parecía haber dejado atrás sus molestias, llegando incluso a jugar con normalidad el duelo ante España en Málaga. Aunque posteriormente volvieron esas molestias y ya no participó de manera regular con la selección.

Satoransky quiere ofrecer su mejor versión este próximo año y ha decidido que lo mejor era renunciar al Eurobasket y recuperarse bien / FCB

De hecho, regresó a Barcelona hace unos días y ya se puso en manos de los servicios médicos del Barça para recuperarse y olvidarse por completo de jugar con su país y centrarse en la total recuperación para empezar con el conjunto azulgrana en las mejores condiciones.

Satoransky seguirá haciendo trabajo recuperación con el Barça y tratar de solucionar de una vez por todas sus problemas y poder ofrecer su mejor versión en su último año de contrato con el conjunto azulgrana.