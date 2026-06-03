Satoransky advierte: “Para ganar a UCAM Murcia hemos de seguir aportando todos”

Si el Barça quiere cerrar la serie de cuartos de final en el Palau ante el UCAM Murcia, deberá aplicarse un plan de partido parecido al del martes, donde los azulgrana maniataron a los jugadores importantes del cuadro murciano, y con la aportación del máximo número de jugadores para llevarse un triunfo contundense y adelantarse en la serie 0-1.

“En Murcia jugamos bien, como se tiene que jugar un partido de play-off, con todos aportando muchas cosas”, dijo el capitán, Tomas Satoransky, que espera aplicar la misma receta de aportación del grupo para situar el 2-0 y acceder a las semifinales.

“Estoy muy contento de cómo jugamos el primer partido pero ahora hay que confirmarlo en casa así que hemos de empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad siguiendo la preparación que hicimos”, comentó el checo que trata de recuperar el ritmo a la carrera después de los problemas físicos que ha arrastrado.

Juani Marcos fue uno de los jugadores destacados en la victoria en Murcia / FCB

Un partido muy completo

El Barça jugó un partido muy completo, con seis jugadores en dobles dígitos en valoración y cinco de ellos anotando en dobles figuras, sin duda, la mejor receta para jugar como equipo y acabar sumando un importante triunfo que les lleve a la siguiente ronda.

“Obviamente, tenemos que estar preparados para cualquier cambio de guión del partido, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, y hemos de estar preparados mentalmente para cualquier guión”,dijo

Vesely no está físicamente al cien por cien, pero su aportación sigue siendo imprescindible para el Barça / FCB

“Seguramente van a estar un poco más ‘enchufados’ en el tiro exterior, en el primer partido los tuvieron muy bajos, quizá también debido a nuestra defensa. Se trata de un equipo anotador y sus jugadores principales no tuvieron su mejor día en el primer encuentro, así que tenemos que estar preparados si vamos por debajo del marcador, pero siempre concentrados y haciendo nuestro trabajo en equipo”, dijo el checo.