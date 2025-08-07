Satoranky advierte a Jabari Parker lo que le espera en el Partizan

Tomas Satoransky, ante la ausencia de Jan Vesely, que no acude al Eurobasket para llegar en plena forma a la nueva temporada del Barça, es el lider del equipo de la República Checa que acude al torneo europeo con menos opciones sin el veterano pívot, y sabe que debe tomar la manija aunque ya apunta al relevo en el equipo nacional que dirige Diego Ocampo.

El base del Barça reconoce que la ausencia de Vesely “es una gran baja”, en declaraciones a Meridian Sports, que recoge ‘Eurohoops’. “No solo lo es para el equipo, pero para mi, personalmente”, explicaba.

“Llevamos jugando juntos desde los 14 años en todas las categorías hasta el equipo nacional. Entiendo perfectamente su decisión después de sus problemas físicos y debe centrarse en el Barça. Sin duda, echaremos en falta su liderazgo y por supuesto, su juego”, comentó el azulgrana.

Satoransky reconoció que echará en falta a Vesely en el próximo Eurobasket / FIBA

Amistoso ante sus compañeros del Barça

Satoransky, que este jueves se verá las caras ante sus compañeros en el Barça, Darío Brizuela, Joel Parra y Willy Hernangómez en el amistoso de preparación para el Eurobasket en el duelo en Málaga, también se acuerda de su equipo y de un jugador con el que ya no compartirá vestuario el año próximo, el estadounidense, Jabari Parker.

“Jabari dio un paso adelante y acogió con decisión venir a jugar en Europa, aunque creo, honestamente, que se le presenta otro gran reto para jugar a las órdenes de Zeljko Obradovic”, explicaba. “Creo que es bueno para él aceptar esa opción y querer profundizar en el juego que se practica en Europa. Además, va a ser una gran oportunidad para él en el Partizan y creo que le va a ir bien”, comentó Satoransky.

El base asume que ha llegado el momento de pasar el liderazgo tras muchos años al frente del equipo nacional / FIBA

El checo tiene en su espalda el liderazgo de su equipo, aunque es consciente que podría ser su última gran competición internacional. “En dos años se disputará el Mundial y en cuatro el siguiente europeo. Es un largo camino para jugadores como yo y éste podría ser el último gran torneo para jugadores de mi generación y es importante que los jóvenes ya den muestras de su talento”.

El nuevo lider de su selección

Para el base, tiene claro quién debe tomar la batuta de la selección checa como Vit Krejci. “El objetivo es darle el protagonismo a los jóvenes para que crezcan en confianza. Krejcí cuenta con buenos minutos en la NBA y ahora tiene la oportunidad de dar un paso al frente como lider del equipo nacional, lo que beneficiará para que su carrera avance””, dijo.

Sobre las opciones de Chequia en su grupo, donde parten como favoritos Serbia, Letonia y Turquía, cree que los suyos pueden estar entre los cuatro primeros. “Ellos tres estan claramente por delante así que nuestros encuentros ante Estonia y Portugal serán clave. El Eurobasket es cada vez más potente que ya no se puede hablar de víctimas antes de tiempo”, finalizó.