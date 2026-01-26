Satisfacción a medias de Jordi Trias tras el sorteo de Copa del Rey: "Me hubiese gustado jugar en jueves"

El exjugador y actual miembro de la estructura de la sección de baloncesto del Barça Jordi Trias lamentó que en el sorteo de la Copa del Rey que se disputará en València, en febrero, no le haya tocado al equipo jugar el jueves más que no saber si se medirán en cuartos de final al Kosner Baskonia o al UCAM Murcia, algo que se sabrá el 8 de febrero tras un partido aplazado del equipo vasco.

"Miro bastante el tema del calendario, me hubiera gustado que fuera jueves. He sido jugador y sé que el descaso de este día es importante pero tampoco es excusa porque se han ganado muchas Copas jugando el viernes", señaló en declaraciones a los medios tras el sorteo.

"En cuanto al rival, nos miramos más a nosotros estamos haciendo las cosas bien y si damos nuestras mejor versión vamos a pasar la eliminatoria. Jugamos viernes, tendremos menos descanso en caso de pasar pero estamos jugando muy bien últimamente, tenemos una buena dinámica y más que al rival nos miramos a nosotros mismos", añadió.

Juanan Morales, presidente del Joventut, y Jordi Trias, dialogaron antes del sorteo de Copa / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Trias admitió que "es un poco extraño no saber qué rival vamos a tener", pero dijo que ambos equipos se lo han puesto "muy difícil" cuando se han medido a ellos.

"El Murcia es un rival muy duro, hace poco llegó a la final de la Liga ACB y contra ellos siempre tenemos dificultad. Es muy duro. Baskonia es un equipo de Euroliga y en nuestro último partido tuvimos tres prórrogas. Es un rival siempre muy complicado", explicó.

"El Murcia es muy físico, defesivamente están muy bien entrenados y es un rival difícil para hacer muchos puntos contra ellos. Nosotros también hemos mejorado defensivamente y en ataque tenemos nuestras armas y mucha calidad", recordó.

"Baskonia está mejor sobre todo en la ACB. Hace poco parecía difícil que pudiera ser cabeza de serie. Tiene mucho talento y jugadorws con muchos puntos. Ofensivamente creo que tiene más talento que el Murcia pero los dos, con sus armas, son complicados", concluyó.