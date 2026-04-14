Baloncesto
Sancionan al Partizán por el impago de más de 200.000 dólares al azulgrana Kevin Punter
El club serbio ha sido castigado por la FIBA con la imposibilidad de inscribir nuevo por la situación que mantiene con el escolta del Barça
El Partizán ha recibido el segundo revés en lo que va de año por una deuda que tiene con el jugador del Barça Kevin Punter. El neoyorquino, que abandonó el conjunto serbio el verano de 2024 para recalar en el equipo azulgrana, mantenía un litigio por el impago de una cantidad económica importante, que superaba los 150.000 dólares.
En una información que destapó el portal 'Eurohoops', Punter cobró en su último curso en el Partizán 2,35 millones de dólares netos, y tenía contrato con los serbios para la temporada 24/25, una vinculación que no cumplió, ya que terminó firmando por el Barça.
A nivel fiscal, quedó pendiente el impuesto anual sobre la renta personal, un tributo que se aplica a las personas cuyos ingresos totales triplican el salario anual promedio en Serbia.
Discrepancias con el pago del impuesto
'Eurohoops' informa que Partizán considera que no era responsable de llevar a cabo el pago de dicho impuesto, y el club de Belgrado retuvo dos pagos por un total de 350.000 dólares de los que finalmente se acabaron abonando la mitad.
Sanción económica y más de 200.000 dólares para Punter
Punter llevó el caso al Tribunal Arbitral de Baloncesto de la FIBA, y Partizán fue condenado a pagarle al jugador 200.000 dólares, ya que se le concedió un interés anual del 5%, y unos 20.000 euros adicionales para cubrir las costas procesales.
Dicha sentencia trascendió a finales de febrero, pero ahora, mes y medio después, Partizán se encuentra con que la FIBA le ha sancionado imposibilitándole la inscripción de nuevos jugadores.
Un castigo que llega a pocos meses para que termine la temporada en un verano en el que el conjunto serbio debe acometer una profunda renovación de su plantilla para volver a ser competitivo en Europa.
A través de un comunicado recogido por el propio portal, el club "afirma que la sanción se levantará muy pronto, ya que era un paso necesario para llevar a cabo el plan de pagos aprobado por la propia FIBA". Un Partizán que también afirmó que llevará el caso a apelación al Tribunal Federal de Suiza, y que "garantiza el funcionamiento normal del club".
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