San Pablo Burgos - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 16 de la Liga Endesa

San Pablo Burgos y Barça se enfrentan este domingo 18 de enero en el Coliseum en la 16ª jornada de la Liga Endesa. Tras el tropiezo en Euroliga ante el Real Madrid, Xavi Pascual y sus jugadores buscan regresar a la senda de la victoria, y lo tratarán de hacer en una ACB en la que el técnico de Gavà todavía no conoce la derrota desde su regreso al club azulgrana.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra San Pablo Burgos y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vuelve a una Liga Endesa con la que mantiene un idilio desde el pasado 9 de noviembre. Aquel día, el cuadro azulgrana cayó en Fontajau ante el Bàsquet Girona por 96-78 en el que fue el último partido de Joan Peñarroya al frente del equipo. Desde entonces, nueve victorias ligueras consecutivas, la última el pasado domingo en el Palau, tras aplastar al Covirán Granada por 108-71. Un duelo en el que Youssoupha Fall fue el 'MVP' gracias a sus 15 puntos y cuatro rebotes para 19 créditos de valoración.

Dura derrota en Madrid

El equipo de Pascual tratará de olvidar cuanto antes el duro tropiezo en el último Clásico, en el que fueron claramente superados por el Real Madrid. Los de Sergio Scariolo se impusieron por 19 puntos de diferencia (80-61) liderados por Usman Garuba, autor de 16 puntos, y de un Edy Tavares que anotó 11 tantos y capturó seis rebotes. En el Barça, Darío Brizuela con 13 puntos y Nico Laprovittola con 12, fueron los máximos artilleros del equipo catalán.

En Liga Endesa, Kevin Punter es el máximo anotador del Barça con 13,3 puntos por partido, seguido de 'Toko' Shengelia, con 11,7. El conjunto azulgrana llega a la cita en la tercera posición de la tabla clasificatoria, con un balance de 11 victorias y cuatro derrotas.

Delante, el Barça tendrá al Recoletas Salud San Pablo Burgos, que es el penúltimo clasificado en la clasificación con tres victorias y 12 derrotas. La primera vuelta de los burgaleses en su regreso a la ACB no ha sido nada positiva, pero el cambio en el banquillo, y la llegada de Porfi Fisac, ha cambiado prácticamente por completo la dinámica del equipo.

Los líderes de San Pablo Burgos

Burgos perdió en la última jornada ante el Joventut (95-98), pero en los dos partidos ligueros anteriores superaron a Covirán Granada (90-107) y a Dreamland Gran Canaria (94-81). Jhivvan Jackson, con 16,1 puntos de media por partido, y Gonzalo Corbalán, con 14,3, son los máximos anotadores del cuadro burgalés. Será duda hasta última hora Raul Neto, el base exazulgrana que este curso, en el equipo de Fisac, está en 8,3 puntos y 3,8 asistencias por encuentro.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE SAN PABLO BURGOS

El partido entre San Pablo Burgos y Barça de la decimosexta jornada de la Liga Endesa se jugará en el Coliseum este domingo 18 de enero a partir de las 12:00h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre San Pablo Burgos y Barça correspondiente a la decimosexta jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.