San Pablo Burgos - Barça, en directo hoy: resultado de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 16ª jornada entre San Pablo Burgos y Barça
David Raurell
San Pablo Burgos y Barça se enfrentan en el Coliseum en la 16ª jornada de la Liga Endesa.
1r CUARTO
¡Todo mal para el Barça!
Los colegiado dan la razón al técnico del Burgos. Balón para los locales que en la jugada siguiente consiguen el +10 por medio de Samuels Jr.
1r CUARTO
El entrenador local solicita el challenge para revisar si una falta sobre Darío Brizuela estaba o no fuera de tiempo
1r CUARTO
Falta personal de Cale sobre Jackson. El Barça se encuentra seis puntos por detrás en el marcador en estos cuatro primeros minutos de partido
1r CUARTO
Segunda canasta para el Barcelona. La anota Shengelia desde la pintura tras una jugada con una larguísima posesión de Kevin Punter
1r CUARTO
El Burgos arranca mejor el encunetro.
Los locales se colocan con un 4-0 a favor gracias al acierto de Samuels.
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en el Coliseum de Burgos.
Sepan que hoy el Barcelona viste con su segunda equipación
Los elegidos de inicio por Xavi Pascual
El Barcelona apuesta por:
Satoransky, Kevin Punter, Cale, Shengelia y Vesely
Sepan que los encargados de arbitrar el encuentro serán Alberto Baena, Rafael Serrano y Esperanza Mendoza
¡Cuenta atrás!
¡Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el espectáculo en Burgos!
Diferencia clasificatoria
El Barça llega a Burgos siendo tercero en la clasificación de la Liga Endesa con once victorias, por detrás de Valencia Basket y Real Madrid.
En cambio, la situación del Burgos es completamente distinta. Los de Porfirio Fisac son decimoséptimos solo por delante de Coviran Granada, que cierra la tabla.
