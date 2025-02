¿Cómo puede salvar la temporada el Barça de basket?

El Barça regresó al trabajo este viernes tras unos días de descanso que vinieron bien tanto a plantilla como cuerpo técnico para oxigenar y descansar algo una vez consumada una de las grandes decepciones de la temporada, como fue la eliminación en la Copa del Rey a las primeras de cambio a manos de La Laguna Tenerife.

Un adiós doloroso que vino acompañado de una de las peores noticias posibles como fue la lesión de un Kevin Punter que ya ha cumplido la primera de las tres semanas de ausencia que se le diagnosticaron tras sufrir una reagudización de su tendinopatía en el bíceps del hombro izquierdo, y que le hizo perderse el tramo final de encuentro ante el conjunto tinerfeño.

La de Punter fue una lesión para un jugador que no había contado con descanso en lo que iba de curso, acusando la exigencia de la campaña, pero también una rotación corta en el perímetro exterior que viene experimentando el equipo desde el pasado mes de octubre, con la lesión de Nico Laprovittola, y que a día de hoy sigue sin recambio, tras la apuesta fallida por Raul Neto, y tras desechar algunas opciones que estuvieron sobre la mesa como las de Thomas Heurtel o Marcelinho Huertas.

La lesión de Punter obliga a replantear el tema de los fichajes / ACB

El primer clásico de 2025

El Barça encara la recta final de febrero sabiendo que cerrará el segundo mes del año con una visita exigente al Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid en partido de Euroliga (jueves 27, 20:45h). El optimismo con el equipo azulgrana no vive su mejor momento por motivos obvios, pero sería un error pensar que la temporada está liquidada, con más de tres meses de competición todavía por delante. Eso sí, la afición, que ha seguido fielmente al lado del equipo un curso más pese a todas las dificultades vividas, necesita de decisiones para seguir confiando en el proyecto y creerse que el Barça estará compitiendo por los dos títulos que hay todavía por delante.

De entrada, se echa de menos una intervención pública del General Manager de la sección, un Juan Carlos Navarro que sí que compareció tras las dificultades vividas el curso pasado tanto en Málaga como en Mónaco en pleno affaire entre Roger Grimau y Willy Hernangómez, o tras caer en semifinales ante el Real Madrid en el último playoff de la Liga Endesa. La 'Bomba' es toda una institución para el barcelonismo, y una de las voces más autorizadas en el baloncesto azulgrana. Un discurso con autocrítica mezclado con tintes de esperanza, sumado a una buena dinámica de resultados podría reconducir una situación actualmente complicada.

Navarro y Peñarroya, siguendo el entrenamiento / Javi Ferrándiz

Un marzo con un calendario asequible

Esa buena racha de partidos es factible viendo el calendario del mes de marzo para el Barça. Tras el clásico, los de Joan Peñarroya tienen partidos en el Palau 'asequibles' como el de ACB ante Breogán, y luego también reciben en Euroliga a Partizán (8º), Zalgiris (13º) o Bayern (6º), rivales directos por esas aspiraciones para estar en el playoff de la competición europea, pero algún escalón por debajo de los griegos o Fenerbahçe, ante los que tan buena imagen dio el cuadro catalán.

En Europa, a domicilio, el Barça tiene los desplazamientos a Berlín (18º) y a Milán (10º). Es decir, evita rivales del Top-5 en un mes en el que está obligado a recuperar sensaciones, y en el que tiene otros partidos exigentes en Liga Endesa como el recibimiento a La Laguna Tenerife, verdugos en Copa, y la visita al Olímpic para medirse al Joventut.

Jabari Parker, en el partido de Liga Endesa ante el Joventut / Valentí Enrich

¿Cambiará la postura con los fichajes?

El calendario de marzo no es 'imposible', pero el alto número de partidos seguirá cargando las piernas de los integrantes azulgranas y castigando unos físicos que empiezan a no estar para demasiados lujos. La postura del Barça se mantiene, y no hay dinero para fichajes en esta presente temporada. Una posición que se debería reconsiderar para no agotar en exceso a la plantilla, y para tratar de llegar en la mejor condición posible a los partidos trascendentales de la campaña. Viendo la situación en la que se encuentra el equipo, poco importaría incorporar un perfil extracomunitario que obligase a tener que hacer convocatorias en la Liga Endesa.

Si el grifo de las incorporaciones se mantiene cerrado, otra opción sería la de apostar por jugadores de la cantera. Cada temporada existen un número de encuentros, especialmente en el Palau ante equipos de menor nivel, en el que se debe rotar con los más jóvenes para dar descanso a las principales estrellas.

Dame Sarr, en un partido con el Barça de esta temporada / Dani Barbeito

Dame Sarr es uno de esos perfiles que debería contar con más minutos para oxigenar el 'tocado' perímetro exterior azulgrana, mientras que el júnior, que logró hace unos días la clasificación para la fase final de la Euroliga, cuenta con piezas interesantes como Arturas Butajevas (3-4 de 2,08 metros), que ya ha debutado con el primer equipo, Raul Villar (director de juego), convocado por Peñarroya, pero que todavía no ha hecho su debut con el senior, o jugadores como Sayon Keita (pívot, 2,14 metros) o el alemán Mathieu Grujicic (escolta 1,96 metros) que fue 'MVP' del Next Gen de Ulm y que se confirma como uno de los mejores exteriores de la cantera del equipo catalán.

Gran rendimiento en partidos de más alto nivel

Pese a que el pesimismo actual hace que se nuble la vista, el Barça ha firmado esta campaña buenos partidos ante rivales de entidad que permiten tener esperanza en el equipo, siempre que se siga el plan de partido como se hizo en duelos ante Fenerbahçe, Panathinaikos, Mónaco o Valencia Basket, y que tan buenas sensaciones dejaron. La recuperación de esos 'básicos' a los que siempre apela Peñarroya, y que en el momento en el que ha sido capaz de conectar con la plantilla, tan buenos resultados ha dado.

La importancia de las renovaciones

Y otra de esas noticias que serviría para mejorar la moral de la parroquia azulgrana sería la de lograr la renovación de algunas de las estrellas del equipo que terminan contrato este próximo verano, destacando los casos de Kevin Punter y Chimezie Metu. En el Barça, las renovaciones de los dos estadounidenses siguen siendo un objetivo prioritario, siendo conscientes de que tocará rascarse el bolsillo este próximo verano para tratar de alargar ambas continuidades.

Kevin Punter y Chimezie Metu son dos de los grandes líderes del Barça / Javi Ferrándiz

Algo que está sujeto al presupuesto de la próxima temporada, y en el que hay que tener en cuenta la reducción que se viene aplicando campañas atrás, y en el que quedará por ver si no hay alguna rescisión de contrato tal y como viene pasando también en los veranos anteriores.